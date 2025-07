Heidelberg – Stadt entfernt falschgeparkte Fahrräder von den Behindertenparkplätzen in der Plöck/Grabengasse

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Parkplatz ist für Menschen mit Behinderungen nicht einfach nur ein Parkplatz – für viele Menschen mit körperlichen Einschränkungen ist er ein Stück Teilhabe am öffentlichen Leben. Die Parkplätze sind so platziert, dass die Nutzerinnen und Nutzer möglichst wenigen Hindernissen auf ihren Wegen im Alltag entgegentreten müssen. Für Menschen mit Einschränkungen sind die Parkplätze daher ein unverzichtbarer Bestandteil barrierefreier Mobilität. Leider kommt es aktuell im Bereich Plöck/Grabengasse in der Altstadt jedoch dazu, dass Behindertenparkplätze zunehmend durch abgestellte Fahrräder blockiert werden und daher von Menschen mit Behinderungen nicht genutzt werden können.

Trotz klarer Beschilderung und wiederholter Hinweise – unter anderem durch Infozettel, direkte Gespräche vor Ort sowie eine Mitteilung an die Universität zur Weitergabe an Studierende – beobachtet die Stadt weiterhin Fehlverhalten.

Stadt entfernt ab sofort falsch abgestellte Fahrräder von den Behindertenparkplätzen

Um die uneingeschränkte Nutzung dieser Stellplätze durch Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten, werden Fahrräder, die unrechtmäßig auf Behindertenparkplätzen abgestellt werden, ab sofort kostenpflichtig entfernt. Die Entfernung erfolgt durch eine beauftragte Fachfirma. Das zuständige Polizeirevier Heidelberg-Mitte kann Auskunft über den Abholort und die anfallenden Kosten geben.

Barrierefreiheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Sorgfältiges und rücksichtsvolles Verhalten bei der Wahl des Fahrradabstellplatzes trägt wesentlich dazu bei, den öffentlichen Raum für alle zugänglich zu gestalten. Die Stadt Heidelberg bittet alle Radfahrerinnen und Radfahrer um Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit bei der Wahl des Abstellorts für ihre Fahrräder.

Quelle: Stadt Heidelberg