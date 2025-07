Heidelberg – Gutgläubiger Fußgänger wird um 1.000 Euro betrogen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Dienstag gegen 15:00 Uhr lief ein 32-jähriger Mann die Berliner Straße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim entlang, als er von einem Audi-Fahrer nach dem Weg gefragt wurde. Der Fahrer verwickelte den Fußgänger gemeinsam mit seinem Beifahrer in ein längeres Gespräch und erzählte ihm, dass er 2.000 Euro benötige, um das Mietfahrzeug am Flughafen bezahlen zu können. In der Erwartung, das Geld wieder zurückzubekommen, händigte der 32-Jährige den Insassen des Autos daraufhin 1.000 Euro sowie seine Kontaktdaten aus. Als Dank für die vermeintliche Leihgabe bekam er zudem mehrere Kleidungsstücke geschenkt. Aufgrund des zunehmenden Misstrauens, erstattete der Geschädigte am Dienstagabend schließlich Anzeige wegen Betrug beim Polizeirevier Heidelberg-Nord. Die beiden Männer im Auto beschrieb der Geschädigte wie folgt: Fahrer:

– männlich

– etwa 45 Jahre alt

– ungefähr 178 cm groß

– schlanke Statur

– südeuropäisches Erscheinungsbild

– dunkler Vollbart

– mittellange, dunkle Haare

– bekleidet mit grauem Jackett, einer Anzugshose, braunen Schuhen

sowie einer silberfarbigen Uhr mit blauem Ziffernblatt

– sprach Englisch mit Akzent

Beifahrer:

– männlich

– mindestens 50 Jahre alt

– normale Statur

– südeuropäisches Erscheinungsbild

– grauer Vollbart

– kurze, grauweiße Haare

– bekleidet mit T-Shirt und Jackett

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen wegen Betrug aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 4569-0 zu melden.