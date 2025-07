Heidelberg – FreiwilligenPicknick: Rund 50 freiwillig Engagierte trafen sich zum Austausch unter freiem Himmel – Wertschätzung, Austausch und Vernetzung in entspannter Atmosphäre

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg und die FreiwilligenAgentur Heidelberg haben am Samstag, 5. Juli 2025, zum Heidelberger FreiwilligenPicknick im Stadtteil Bergheim eingeladen – zum Austausch, zur Information und vor allem zum gegenseitigen Kennenlernen in entspannter Atmosphäre auf den bunten „Engagierte Stadt Heidelberg“-Picknickdecken. Und das Konzept ging auf: Schnell hatten sich rund 50 freiwillig Engagierte aller Altersgruppen und Engagement-Bereiche zu guten Gesprächen auf den Picknickdecken und auf Bänken an der Stadtbücherei eingefunden. Das Kaffeemobil sowie spontane südamerikanische Gitarrenmusik, die der Verein Origen e. V. beisteuerte, trugen zu einer sommerlichen und gemütlichen Atmosphäre bei.

„Mit dem FreiwilligenPicknick wollen wir einen offenen und ungezwungenen Raum schaffen, in dem freiwillig Engagierte sich austauschen, vernetzen und neue Impulse mitnehmen können“, erklärte Beate Ebeling von der FreiwilligenAgentur Heidelberg. Die Teilnehmenden kamen aus den unterschiedlichsten Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements – von der Nachbarschaftshilfe über Umwelt- und Kulturprojekte bis hin zur Integrationsarbeit.

Auch Hanni Derr, Leiterin der Koordinierungsstelle Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander der Stadt Heidelberg, zeigte sich zufrieden: „Das Picknick ist für uns nicht nur eine Plattform für Austausch, sondern auch ein ausdrückliches Dankeschön an all jene, die sich mit Zeit, Herz und Tatkraft für das Gemeinwohl engagieren. Dass sich in diesem Jahr sogar 50 Engagierte eingefunden haben, zeigt, wie groß das Interesse und der Bedarf an solchen Begegnungsformaten ist.“

Freiwilliges Engagement ist ein unverzichtbarer Baustein für eine lebendige und vielfältige Stadtgesellschaft. Die Stadt Heidelberg und die FreiwilligenAgentur Heidelberg setzen sich daher gezielt für die Förderung dieses Engagements ein – mit Anerkennung, Unterstützung und Formaten wie dem FreiwilligenPicknick. In der kälteren Jahreszeit wird das Format als „FreiwilligenCafé“ angeboten, um den Austausch auch außerhalb der Freiluftsaison fortzuführen. Das FreiwilligenPicknick ist ein gemeinsames Projekt der Koordinierungsstelle Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander der Stadt Heidelberg sowie der FreiwilligenAgentur Heidelberg.

Quelle: Stadt Heidelberg