Heidelberg – Die „Mittendrinnenstadt“ lädt zum Feiern ein – Abschlussparty am 31. Juli im Völkerkundemuseum

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der 75-jährige Tatverdächtige wurde am Mittwoch, den 09.07.2025, dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau einen Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung. Der Tatverdächtige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht. Ein Unterbringungsbefehl und kein Haftbefehl war deshalb zu erlassen, da