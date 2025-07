Heidelberg – Ausstellung widmet sich dem Wirken des Grafikers und Malers Ron Otter – „Retrospektiven Heidelberger Kunstschaffender“: Eröffnung am 18. Juli im Kurpfälzischen Museum

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen der vom Kulturamt Heidelberg organisierten Ausstellungsreihe „Retrospektiven Heidelberger Kunstschaffender“ würdigt die Stadt Heidelberg jährlich das Schaffen von Künstlerinnen und Künstlern aus Heidelberg und der Region. In diesem Jahr ist die Ausstellung dem Grafiker und Maler Ron Otter gewidmet. Die Ausstellung wird am Freitag, 18. Juli 2025, um 19 Uhr im Kurpfälzischen Museum, Hauptstraße 97, eröffnet. Sie ist bis 7. September 2025 zu den regulären Öffnungszeiten, dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, zu sehen.

Ron Otters Werke bewegen sich zwischen großformatigen, farbintensiven Malereien und kleinformatigen Schwarz-Weiß-Drucken, vorwiegend Holzschnitten. Seine Bilder zeichnen sich durch eine Mischung aus alltäglichen Objekten und Szenerien sowie abstrakt anmutenden Kompositionen aus. Sie enthalten sowohl offensichtliche Darstellungen, etwa ein deutlich erkennbares Tier oder Möbelstücke, als auch Ausschnitte von Gegenständen wie Autos und Architekturelementen, die sich erst auf den zweiten Blick erschließen. All seinen Werken ist gemein, dass sie mehr sind, als sie zunächst scheinen. Mit einer präzisen, teils schroffen Formensprache und tiefgehender Symbolik thematisieren sie bestimmte Ereignisse und Themen und hinterfragen politische Mechanismen.

Fast jedes Motiv entspringt einem Impuls aus Otters Leben, seiner Umgebung oder seiner Zeit. Eindrücke verarbeitet er künstlerisch. So inspirieren ihn zu seinen Motiven politische und historische Ereignisse, gesellschaftlicher Wandel, Taten bedeutender und einflussreicher Persönlichkeiten, aber auch Musik und literarische Schriften. Die Ausstellung präsentiert Holzschnitte und Malereien aus 45 Jahren künstlerischen Schaffens von Ron Otter.

Ron Otter wurde 1947 in LaPorte, Indiana (USA) geboren. Von 1973 bis 1978 studierte er an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe bei Herbert Kämper, Georg Meistermann, Klaus Arnold und Georg Baselitz mit den Schwerpunkten Malerei, monumentale Malerei, Druckgrafik und Gestaltung. Seit 1978 ist er als bildender Künstler in Heidelberg tätig. 2021 erhielt er ein Stipendium der Baumgärtner-Engel-Stiftung. Er ist Mitglied des Bundesverbands Bildender Künstler Karlsruhe sowie der Künstlergruppe Gruppe 79 in Heidelberg.

Weitere Informationen zum Kurpfälzischen Museum online unter www.museum-heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg