Haßloch – Sportjugend Pfalz ausgezeichnet

Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Verleihung des 17. Pfalzpreises „Jugend & Sport“ im Plopsaland Deutschland

Schon zum 17. Mal würdigte der Bezirksverband Pfalz in Kooperation mit der Sportjugend Pfalz als Jugendorganisation des Sportbundes Sportvereine mit dem Pfalzpreis „Jugend & Sport“. Insgesamt 13.000 Euro wurden an 35 Vereine der Pfalz für eine vorbildliche Jugendarbeit sowie 500 Euro für den AOK-Gesundheitspreis an einen Verein verliehen. Die Preisverleihung fand traditionell im HolidayPark – jetzt Plopsaland – statt.

„Es ist uns ein hohes Anliegen, Vereine und somit das Ehrenamt für ihr Engagement zu belohnen. Sie betreuen Kinder und Jugendliche sinnvoll in der Freizeit. Die Tradition der Vereine ist immens wichtig. Denn sie bieten durch ihre Jugendarbeit Unterstützung und Ziele für die jungen Menschen. Durch sie entsteht somit ein Mehrwert für die gesamte Gesellschaft“, betonte der Bezirkstagsvorsitzende Hans-Ulrich Ihlenfeld. Er verlieh an fünf Vereine den Pfalzpreis, dotiert mit je 1.000 Euro. Die Siegervereine, der TuS 04 Dansenberg, der TSV Speyer, der ABC Ludwigshafen, der JSV Speyer sowie der SV Blau-Weiß Vorderweidenthal, wurden alle auf Grund ihrer vielfältigen und übergreifenden Angebote für Jugendliche und deren Familien belohnt. Den jungen Menschen werden in den Vereinen Themen wie Inklusion und Integration, Fairplay, Zivilcourage oder gesunde Ernährung vorgelegt und mitgegeben.

Mit den Sonderpreisen der Sportjugend Pfalz würdigte Jan Krämer, Vorsitzender der Sportjugend Pfalz, 29 weitere Vereine mit einem Gesamtwert von insgesamt 8.000 Euro. „Wir wollen ehren, was außerhalb des Sportes passiert. Die heute belohnten Sportvereine zeigen außerordentliche Bemühungen in den Bereichen Gesundheit, Bewegung, Natur oder Kultur und arbeiten damit präventiv für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen“.

Neben den Pfalzpreisen überreichte auch Dennis Stortz, AOK-Teamleiter, den AOK-Gesundheitspreis und betonte: „Wir fördern auch in Zukunft wieder Sportvereine, die Wert auf die Gesundheit auch im außersportlichen Bereich legen.“ 500 Euro für eine integrative und inklusive Jugendarbeit erhielt hier der SV Minfeld.

Die Veranstaltung verdeutlichte die großartige Arbeit der knapp 2.000 pfälzischen Sportvereine. Ziel ist es, dies stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und die hervorragenden Bemühungen sichtbar zu machen.

Quelle Bezirksverband Pfalz