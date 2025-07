Germersheim – NACHTRAG – Brand in Sparkasse – 75-jähriger Tatverdächtiger in psychiatrisches Krankenhaus verbracht

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der 75-jährige Tatverdächtige wurde am Mittwoch, den 09.07.2025, dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau einen Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung. Der Tatverdächtige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

Ein Unterbringungsbefehl und kein Haftbefehl war deshalb zu erlassen, da dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung für sein Tun im strafrechtlichen Sinne nicht voll verantwortlich war und aufgrund seiner Gefährlichkeit in dem späteren Verfahren die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet werden wird.

