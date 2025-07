Südliche Weinstraße – Von Paratischtennis über Rasenkraftsport bis Sportschießen – Landkreis SÜW ehrt seine erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler

Offenbach / Landkreis südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Einmal jährlich werden traditionell die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Landkreises Südliche Weinstraße geehrt. Landrat Dietmar Seefeldt hatte deswegen für Donnerstag in die Turn- und Festhalle in Offenbach geladen. Rund 150 Gäste sind gekommen. Ehrenmedaillen und Urkunden überreichte der Landrat für sportliche Erfolge im Jahr 2024 sowie im ersten Halbjahr 2025. Er gratulierte den Anwesenden zu ihren außerordentlichen Leistungen.

„Die Erfolge der geehrten Sportlerinnen und Sportler im Landkreis kommen nicht von ungefähr, sondern sind das Ergebnis ihres unermüdlichen Einsatzes, ihrer Disziplin und ihres Ehrgeizes”, so Landrat Dietmar Seefeldt und fügte hinzu: „Hinter jedem Erfolg steht auch ein persönliches Umfeld, dass sie unterstützt, motiviert und ermutigt – seien es Familie, Freundinnen und Freunde oder Trainerinnen und Trainer.” Bei ihnen bedankte sich der Landrat ebenso wie den Helferinnen der Kreisverwaltung sowie bei den Mitgliedern des TV Offenbach, die die Veranstaltung bewirteten.

Gemäß den Sportlerehrungsrichtlinien des Landkreises Südliche Weinstraße ist eine Ehrung im Rahmen dieser Veranstaltung möglich unter anderem bei Erfolgen bei Pfalzmeisterschaften, Rheinland-Pfalzmeisterschaften, Deutschen- und Europameisterschaften sowie bei Regionalmeisterschaften und Landeswettbewerben bei Jugend trainiert für Olympia.

In diesem Jahr wurden 24 Bronzeehrungen, 20 Silberehrungen und vier Goldehrungen vorgenommen.

Die Auszeichnung „Gold” wurde in diesem Jahr an Benjamin Rebholz aus Siebeldingen, Deutscher Meister 2024 im Paratischtennis, vom TV Albersweiler e.V. verliehen. Stefan Münch aus Edesheim vom LSG Goldener Grund Selters e.V. erhielt ebenfalls Landkreis-Gold für seine Erfolge im Rasenkraftsport, bei denen er in diesem Jahr Deutscher Meister im Gewichtswurf in seiner Gewichtsklasse wurde. Peter Klein vom LCO Edenkoben, der 2024 Deutscher Meister beim 800-Meter-Lauf der Männer über 65 Jahren in der Halle wurde, durfte sich ebenfalls über „Gold” aus Händen des Landrats freuen. Als Deutsche Meisterin des Jahres 2024 im Sportschießen hatte sich Christine Schmitz aus Herxheim (Schützengesellschaft Mörzheim e.V.) ebenfalls eine Gold-Ehrung verdient.

Bildunterschrift:

Die geehrten Sportlerinnen und Sportlern bei der SÜW-Ehrungsfeier 2024. Foto: Ina Körner