Speyer – Ingo Siegner zeichnet den kleinen Drachen Kokosnuss mit Speyerer Brezel

Der kleine Drache Kokosnuss wünscht allen viel Spaß auf dem Brezelfest

Pünktlich zum Brezelfest hat der Kinderbuchautor und Zeichner Ingo Siegner dem Museum für die Familienausstellung „Der kleine Drache Kokosnuss” eine neue Illustration vom kleinen Drachen Kokosnuss mit einer Speyerer Brezel gezeichnet.

„Der kleine Drache Kokosnuss liebt Brezeln! Ich wünsche allen sehr viel Spaß auf dem Brezelfest”, sagte Ingo Siegner als er seine Illustration dem Speyerer Museum übergab. „Der bunte Brezelfest-Gruß des kleinen Drachen Kokosnuss ist eine schöne Überraschung und zeigt, dass Ingo Siegner Speyer inzwischen ins Herz geschlossen hat”, so Museumsdirektor Alexander Schubert. Der Gang über das Brezelfest ließe sich auch wunderbar mit einem Besuch der Familienausstellung zum Werk des erfolgreichen Kinderbuchautors abrunden.

Die Illustration wird pünktlich zu Festbeginn am Donnerstag, 10. Juli, in der aktuellen Familienausstellung „Der kleine Drache Kokosnuss” ausgestellt. Denn die Schau stellt Ingo Siegner auch als Illustrator und Autor vor. Auch andere Figuren aus seinen Kinderbüchern wie die Rattenkinder Eliot und Isabella oder die Erdmännchen Gustav, Rocky und Pauline sind in der Ausstellung vertreten. Darüber hinaus laden zahlreiche interaktive Stationen zum Mitmachen und spielerischen Lernen ein.

Ingo Siegner erfand um 1999 ursprünglich für seine Nachbarskinder die Geschichten vom kleinen Drachen Kokosnuss, der sich binnen kurzer Zeit zu einer der beliebtesten Kinderbuch-Figuren weltweit entwickelte. Mittlerweile umfasst die Kinderbuchreihe über 30 Bände.

Am 1. Februar 2026, dem letzten Ausstellungstag, wird Ingo Siegner im Forum des Museums ab 15 Uhr für sein Publikum live zeichnen und aus seinen Kinderbüchern vorlesen. Tickets sind online www.tickets.museum.speyer.de oder an der Museumskasse erhältlich.

Weitere Informationen zu Tickets, Eintrittspreisen und Öffnungszeiten des Museums unter: www.museum.speyer.de

Quelle Historisches Museum der Pfalz Speyer