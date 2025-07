Rhein-Pfalz-Kreis – Schifferstadt: Spielplätze wieder geöffnet

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Neue Spielgeräte für kleine Abenteurer

Ab sofort laden der Spielplatz Im Bachgarten und der Spielplatz am Ende Bitzstraße wieder zum Toben und Entdecken ein. Beide Flächen hat das Referat Stadtplanung und Klimaschutz mit Unterstützung der Stadtwerke mit neuen, wetterbeständigen Spielgeräten ausgestattet, die jetzt noch mehr Spaß für kleine Abenteurer bieten.

Im Bachgarten erwartet die Kinder ein moderner Kletterturm mit Rutsche sowie ein spannendes Sandlabor mit drehbarem Kran. Die „neue“ Schaukel stammt vom Spielplatz in der Großen Kapellenstraße, wo sie vor dessen Umbau gerettet wurde und nun Im Bachgarten ein neues Zuhause gefunden hat. Auch der Spielplatz der Bitzstraße wurde mit einem neuen Kletterturm und einer Rutsche aufgewertet.

Damit die Spielgeräte lange Freude bereiten, bestehen die Hauptpfosten nicht mehr aus Holz, sondern aus stabilem Stahl – ideal für jedes Wetter!

Schönere Spielplätze – weiter geht´s!

Ab Mitte Juli wird der Spielplatz Am Schwanenweiher wegen Reparaturarbeiten geschlossen sein. Dafür bringt er ab September Kinderaugen zum Strahlen: Besucherinnen und Besucher können sich auf eine süße Kombination aus Biberrutsche und Schwanen-Wipptieren freuen. Für noch mehr Spielspaß wird die alte Schaukel gegen eine Hollywoodschaukel getauscht.

Spielplätze in Schifferstadt

In Schifferstadt gibt es rund 30 Spielplätze inklusive Bolzplätze. Im Frühjahr hat das Referat Stadtplanung und Klimaschutz mit Unterstützung der Stadtwerke sämtliche Spielplatzschilder erneuert. Der Kinderstadtplan, der kostenlos im Rathaus erhältlich ist, gibt hier einen guten Überblick.

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt