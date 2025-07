Mannheim – Zwei Personen nach Wohnungseinbruch festgenommen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Sonntagmittag soll sich ein 16-Jähriger gegen 12:30 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße “Sonnenschein” im Mannheimer Stadtteil Käfertal verschafft haben, indem er durch ein offenstehendes Fenster in das Innere des Anwesens gelangt sei. Anschließend soll er diversen Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro in seinen Besitz gebracht haben. Währenddessen habe eine 19-jährige Tatverdächtige auf der gegenüberliegenden Straßenseite den Bereich beobachtet.

Der Bewohner bemerkte den Unbekannten, woraufhin der 16-jährige Tatverdächtige das Wohnanwesen durch das offenstehende Fenster verließ.

Beide tatverdächtigen Personen flüchteten zunächst gemeinsam zu Fuß über die Lampertheimer Straße in Richtung Waldstraße. Ein Zeuge nahm die Verfolgung der beiden Personen auf, konnte schließlich die 19-Jährige festhalten und anschließend an die alarmierte Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal übergeben.

Im Rahmen der Fahndung nach dem flüchtigen männlichen Tatverdächtigen wurde neben der Hundestaffel auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Schließlich konnte er kurze Zeit später in der Oskar-von-Miller-Straße gesichtet und vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme wurde bei dem 16-jährigen Tatverdächtigen vermeintliches Diebesgut aufgefunden.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Der 16-Jährige muss sich wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls verantworten, während gegen die 19-Jährige wegen Beihilfe ermittelt wird.