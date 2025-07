Mannheim – „Sport im Park”-Special: Yoga bei Vollmond

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das beliebte „Sport im Park”-Special „Yoga bei Vollmond” findet dieses Jahr am Donnerstag, 10. Juli, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird empfohlen, eine Matte oder Unterlage mitzubringen.

„Yoga – das ist Verbindung von Körper, Geist und Seele. Dazu nutzen wir Körperübungen, Atemübungen und Achtsamkeitspraxis. Zusätzlich werden wir in diesem Special den Rhythmus der Natur aufnehmen und die Yogapraxis nach der Mondphase ausrichten”, so Yogalehrer Tobias Dünkel, der die Stunde leiten wird. „Die Vollmondenergie bringt uns in neue Lebendigkeit und lädt uns ein, das was nicht mehr dienlich ist, loszulassen. So kann ein neuer Zyklus mit Fülle und Verbundenheit beginnen”, erklärt er weiter.

Egal ob Yogaprofi oder Neuling – die Stunde ist für alle geeignet. Yoga bei Vollmond startet um 20:15 Uhr auf der „Sport im Park”-Wiese im Unteren Luisenpark. „Es ist eine besondere Gelegenheit, bei einzigartiger Vollmondstimmung Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen”, freut sich Yogalehrer Tobias Dünkel.

Das Special ist eine Veranstaltung im Rahmen von „Sport im Park” des Fachbereichs Sport und Freizeit der Stadt Mannheim. Die Kurse sind kostenfrei und für alle Sportinteressierten offen. Weitere Infos unter www.mannheim-bewegen.de/sport-im-park oder auf Facebook/ Instagram von „Sport im Park”.

Quelle: Stadt Mannheim