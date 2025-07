Mannheim – Pfarrerin Gustrau wechselt nach Hessen – Verabschiedung 27. Juli in Christuskirche durch Dekan Hartmann

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – “Ein Abschied, der schwerfällt, und ein Neubeginn, auf den ich mich freue”: Nach zwölf Jahren als Pfarrerin an der ChristusFriedenGemeinde wechselt Dr. Maibritt Gustrau zum 1. September ins Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach auf eine Pfarrstelle für Ökumene mit Schwerpunkt Interkonfessioneller Dialog und Ghanapartnerschaft. Am 27. Juli um 10 Uhr wird sie in einem Gottesdienst mit Dekan Ralph Hartmann in der Christuskirche verabschiedet. Daran schließt sich ein Empfang auf dem Vorplatz der Kirche an. Die Pfarrstelle wird neu besetzt.

„Es gibt Stellenangebote“, so Ältestenkreisvorsitzende Dr. Brigitte Hohlfeld, „zu denen man nicht nein sagen kann, wenn man das Gefühl hat, die Position sei einem auf den Leib geschrieben worden.“ So verhält es sich mit der neuen Aufgabe, die Pfarrerin Gustrau künftig übernehmen wird. Es sei, so Gustrau, „eine interessante und herausfordernde Aufgabe“. Denn sie bündelt ihre reichhaltigen Erfahrungen im interkulturellen und interreligiösen Bereich. Die Dissertation über altorientalische Kirchen sowie der Bezirksauftrag Gemeinden anderer Sprache und Herkunft haben sie nach Mannheim gebracht.

Interkulturelles Kirchenzentrum und Repair Café

In der ChristusFriedenGemeinde baute Maibritt Gustrau an der Friedenskirche das Interkulturelle Kirchenzentrum auf, an dem vier anderssprachige Gemeinden eine religiöse Heimat fanden. Die Pfarrerin initiierte in Baden die erste Rahmenvereinbarung für interkulturell-ökumenische Partnerschaft. Das Interkulturelle Zentrum hat, seit die Friedenskirche im März 2025 geschlossen wurde, eine neue Heimat im evangelischen Gemeindezentrum Neuhermsheim gefunden. Gustrau dankt der dortigen Thomasgemeinde für diese deutliche Entscheidung, nämlich „Willkommenskultur zu pflegen inmitten von Zeiten, in denen überall gespart wird und die Türen eher zu gehen als auf. Ich nehme das als großes Geschenk mit“, so Gustrau.

Eine weitere von Maibritt Gustrau initiierte Perle hat ebenfalls eine neue Heimat gefunden: Das Repair Café, das fast zehn Jahre an der Friedenskirche stattfand, ist nun in Räumlichkeiten der Christuskirche umgezogen. Am 19. Juli findet es dort von 11 bis 14 Uhr erstmals statt.

Pfarrerin Gustrau hat in der Gemeinde viel bewegt und viele Menschen erreicht. Der Zusammenschluss der Christus- und der Friedensgemeinde zu einer Gemeinde gehört ebenso dazu wie beispielsweise das Engagement für ein Seelsorgeteam und neue Gottesdienstformate. Aus Mannheim, so Gustrau, nehme sie viel Positives mit. Das größte Geschenk, das ihr gemacht worden sei, war das ihr entgegengebrachte Vertrauen: „Menschen, dies ich von mir haben begleiten lassen beim Sterben, in Krankheit, in Trauer oder in anderen Nöten. Menschen, die gebeichtet haben, Konfirmand:innen, die mit mir die großen Fragen des Lebens gesprochen haben.“

Und Hahn Otto?

Der neugierige, schlaue und durchaus bibelkundige Hahn Otto, mit dem Pfarrerin Gustrau als Bauchrednerin in lockeren Abständen seit 2018 in oihren Predigten Zwiesprache hielt, wird den Umzug nach Frankfurt und Offenbach mitmachen. Es kann durchaus sein, dass er auch am neuen Wirkungsort krähen wird. (dv) Foto: privat

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim