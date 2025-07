Mannheim – Naturkundlicher Spaziergang über das ehemalige BUGA 23-Gelände am 12. Juli

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Seit Dienstagmorgen, den 08.07.2025, wird eine in Ludwigshafen wohnende 13-Jährige vermisst. Sie verließ am Morgen gegen 10:50 Uhr ihre Wohnanschrift in Ludwigshafen. Zuletzt wurde die Vermisste in der Adolf-Kolping-Straße gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns ... Mehr lesen »