Mannheim – Mehrere Einbrüche im Stadtteil Friedrichsfeld beschäftigen die Polizei

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang Unbekannte in mehrere Wohnhäuser im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld ein. Aus den unterschiedlichen Wohnanwesen wurden diverse Wertgegenstände sowie Bargeld entwendet.

In den frühen Morgenstunden von Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnanwesen in der Straße “Entenstrich”. Die Eindringlinge konnten einen Geldbeutel in ihren Besitz bringen.

Nur kurze Zeit später, im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 02:15 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam ein Dachfenster eines Nebengebäudes. Wie sie auf das Dach gelangten, ist bislang noch nicht geklärt. Im Inneren des Wohnhauses wurden diverse Schränke und Kommoden nach wertvollen Gegenständen durchsucht. Die Täterschaft nahm aufgefundenes Bargeld sowie Schmuck an sich und ergriff die Flucht in unbekannte Richtung. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist noch unklar.

Am Samstag gegen 03:00 Uhr gelangte eine unbekannte Täterschaft über eine Terrassentür im Erdgeschoss in eine Wohnung in der Straße “Fuchsallee”. Anschließend durchwühlte sie mehrere Schubladen in unterschiedlichen Räumen und entwendete schließlich einen geringen Bargeldbetrag und Schmuck im Wert von etwa 5.000 Euro.

Außerdem betraten Unbekannte im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 06:45 Uhr durch ein geöffnetes Fenster das Wohnzimmer eines weiteren Wohnanwesens in der “Fuchsallee”. Hieraus wurde Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro gestohlen.

Auch in der Straße “Hasengasse” ereigneten sich in der besagten Nacht zwei Einbrüche. Eine unbekannte Täterschaft betrat ersten Ermittlungen zufolge durch eine gekippte Terrassentür eine Wohnung und suchte darin in mehreren Stockwerken nach Diebesgut. Es wurden mehrere Schränke geöffnet. Aus einer Geldbörse wurden etwa 1.000 Euro Bargeld entwendet.

Aus einer weiteren Wohnung in der “Hasengasse”, in die sich auf unbekannte Weise Zutritt verschafft wurde, entwendeten Unbekannte Bargeld in Höhe von etwa 300 Euro.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur unbekannten Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.