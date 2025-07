Mannheim – Letzte Skatenight der Saison in Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, den 9. Juli 2025, lädt die Skatenight Mannheim zum Saisonfinale ein! Start ist wie gewohnt um 19:30 Uhr am MVV Hochhaus, Luisenring 49. Der Startplatz ist hervorragend mit Bus und Bahn (Haltestellen MVV Hochhaus oder Abendakademie) erreichbar, zudem stehen kostenfreie Parkplätze direkt nebenan im Parkhaus zur Verfügung. Nach der Hitzewelle der vergangenen Woche erwartet die Teilnehmenden ein angenehm sommerlicher Abend – perfekte Bedingungen für alle Inlinebegeisterten. Während die Saison in Mannheim mit diesem Termin endet, finden in Ludwigshafen noch bis in den September weitere Skatenight-Termine statt.

Alle aktuellen Informationen rund um die Skatenights in Mannheim und Ludwigshafen, inklusive Streckenplänen, kurzfristigen Änderungen und Live-Standort, finden Interessierte ab sofort auf der neuen Homepage: www.skatenight-luma.de.

Die diesjährige Gartenstadtstrecke zeigt Mannheim von seiner grünen Seite. Der erste Teil umfasst eine 10 Kilometer lange, gemütliche Einsteigerroute, die besonders für Familien, Kinder und weniger geübte Skater:innen geeignet ist. Nach der Pause am Stadion der Rhein-Neckar Skater am Herzogenriedpark (An der Radrennbahn 16) besteht die Möglichkeit, auszusteigen oder neu einzusteigen. Der zweite Abschnitt ist mit 16 Kilometern deutlich länger und wird zügiger gefahren – hier sollten nur erfahrene Skater:innen teilnehmen, die über längere Strecken ein Tempo von etwa 18 km/h halten können. Insgesamt führt die Tour bis circa 22 Uhr durch die schönsten Ecken Mannheims.

Die Strecke ist wie immer für den Autoverkehr gesperrt und wird von Polizei sowie freiwilligen Ordner:innen begleitet. Für die Sicherheit sorgen zudem die Johanniter mit Sanitätern auf Rollen. Wer keine eigene Schutzausrüstung besitzt, kann sich diese gegen Pfand am Start ausleihen (bitte ab 19:15 Uhr vor Ort sein). Da es gegen Ende der Tour dämmrig werden kann, wird empfohlen, Beleuchtung mitzubringen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Mitmachen können alle, die sicher auf Inlineskates oder Rollschuhen fahren und bremsen können. Auch Skateboards sind willkommen, sollten sich aber im hinteren Teilnehmerfeld halten. Die Skatenight richtet sich an alle, die Spaß an Bewegung, Musik und Gemeinschaft haben – Freunde und Familie sind herzlich eingeladen!

Quelle: Rhein-Neckar Skater e.V.