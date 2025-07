Mannheim – Am 12. Juli gibt es das Stadtderby zwischen dem SV Waldhof und dem VfR Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Jetzt am Samstag (12. Juli um 16 Uhr) findet das Stadtderby zwischen dem Oberligisten VfR Mannheim und dem Drittligisten SV Waldhof Mannheim statt. Das Freundschaftsspiel wird im Rhein-Neckar-Stadion in Mannheim ausgetragen. Die Waldhöfer spielen erstmals im neuen Heimtrikot, das dort auch erworben werden kann. An den Tageskassen, die ab 14.30 Uhr öffnen, sind Karten erhältlich. Tickets können auch online im Vorverkauf bestellt werden. Es gibt freie Platzwahl bei den Steh- und auch Sitzplätzen. Karten gibt es im Vorverkauf auf https://indiv.themisweb.de/0665/fListeManifs.aspx?idstructure=0665. Das Duell der beiden am höchsten spielenden Mannheimer Fußballmannschaften wird am Samstag auch im Livestream auf Solidsport übertragen. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick