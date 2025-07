Ludwigshafen – Massenschlägerei in Edigheim: Nach der CDU zieht die SPD nach – Gotter und Scholz fordern Aufklärung und stärkere Polizeipräsenz

Ludwigshafen / Edigheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Massenschlägerei in Edigheim: Gotter und Scholz fordern Aufklärung und stärkere Polizeipräsenz

Nach der gewaltsamen Auseinandersetzung in der Auholzstraße in Edigheim mit mehreren Verletzten fordern SPD-Oberbürgermeisterkandidat Jens Peter Gotter und der Ludwigshafener Landtagsabgeordnete Gregory Scholz eine zügige und lückenlose Aufklärung durch die Polizei.

„Die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil sind verunsichert. Viele haben sich direkt bei mir gemeldet. Ihr Sicherheitsgefühl muss ernst genommen werden“, erklärt Scholz. „Wir brauchen mehr Präsenz im Alltag – durch starke Netzwerke, klare Ansprechpartner und eine Polizei, die im Quartier verankert ist.“



Gotter sieht den Vorfall als Mahnung, bestehende Strukturen zu stärken: „Sicherheit entsteht durch Vertrauen. Deshalb plädiere auch ich für feste Ansprechpartner im Stadtteil – nicht erst im Notfall, sondern jeden Tag.“

Besonders wichtig sei es, das Konzept des Stadtteilpolizisten weiterzuentwickeln: „Wir brauchen in jedem Quartier gut erreichbare, bekannte Gesichter der Polizei – Menschen, die man kennt und denen man vertraut. Stadtteilpolizistinnen und -polizisten schaffen Nähe, fördern Prävention und unterstützen die Sicherheit in den Stadtteilen“, so Gotter.

Frank Meier, Ortsvorsteher von Oppau, Edigheim und der Pfingstweide, unterstützt die Forderung nach nachhaltiger Sicherheitspolitik:

„Unsere Stadtteile gehören zu den sichersten in Ludwigshafen. Das muss auch so bleiben. Wir dürfen jetzt nicht zulassen, dass das Sicherheitsgefühl der Menschen dauerhaft erschüttert wird.“

Gotter und Scholz begrüßen die Initiative des Landes zur Weiterentwicklung des Bezirksdienstes und setzen sich dafür ein, dass Ludwigshafen in der nächsten Projektphase berücksichtigt wird. „Gerade für Ludwigshafen ist dieser Ansatz genau passend“, so Gotter.

Beide danken der Polizei und den Rettungskräften für ihren Einsatz. „Gewalt darf in Ludwigshafen keinen Platz haben. Edigheim ist ein lebendiger Stadtteil mit engagierten Menschen – sie verdienen Schutz und Unterstützung“, so Gotter und Scholz abschließend.

Quelle: Büro Gregory Scholz, MdL Foto von G.Scholz:Foto: Sylviane Brauer/Foto von J.P.Gotter Daniel Lukac

