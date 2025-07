Landau – FREIE WÄHLER haben Kandidaten für die Landtagswahl 2026 gewählt

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Die FREIEN WÄHLER der Landauer Kreisvereinigung haben ihren Kandidaten für die Landtagswahl 2026 gewählt.



Wolfgang Harsch, stellvertretender Kreisvorsitzender und Landauer Stadtrat wird für die Südpfälzer im Wahlkreis 50, Landau, Maikammer und VG Edenkoben für alle Einwohner antreten. Zum B-Kandidaten wurde von der Versammlung Herr Alexander Schmurr aus Impflingen gewählt. In angenehmen Ambiente mitten im Grünen der Landauer Schrebergarten-Gastronomie, fanden die Wahlen, begleitet durch die angereisten Landsgeschäftsführerin Edina Strikovic und dem stellvertretenden Landes- und Bezirksvorsitzenden Pfalz Dominik Stihler am vergangenen Donnerstag statt, der die Wahlen leitete. Stihler ist ebenfalls Stadtratskollege in Kaiserslautern.

In der Selbstvorstellung der Kandidaten betonte der in Nussdorf ansässige Versicherungsfachmann, dass er sich für alle Einwohner im Wahlkreis einsetzen wolle, Zielgruppenpolitik sei ihm fremd. Die anstehenden Probleme dürfe man nicht, wie bei anderen Parteien nur verwalten, sondern man müsse sie auch lösen. Frieden, Demokratie, Wohlstand, Klima, sowie regionale Herausforderungen für den ländlichen Raum seien zentralen Aufgaben unserer Zeit.

Die Arbeit im Landauer Stadtrat ist für den Freien Wähler keine Politik, die sich in der üblichen Klientel-Rhetorik bewegt, sondern eine Politik mit präzisen Zielen, echten Veränderungen zu Gunsten der Bürger. Sicherheit, Offenheit und klare Aussagen, das sind, ebenso wie bei allen Freien Wählern und den Menschen der Region, seine Herzensanliegen. Der sehr gut vernetzte Kandidat engagiert sich unter anderem seit Jahren in den Bereichen Sport, Schule und der Landauer Fassenacht.

Bildunterschrift:

Foto Landesgeschäftsstelle FREIE WÄHLER

v.l.n.r.: Dominik Stiehler, stellvertr. Landesvorsitzender, Wolfgang Harsch Wahlkreiskandidat und B-Kandidat Alexander Schmurr

Quelle Freie Wähler KV Landau