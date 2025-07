Hockenheim – Oftersheim – NACHTRAG: Polizeihubschrauber bei Personensuche im Einsatz

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Wie wir bereits berichteten ereignete sich im Bereich Oftersheim in der vergangenen Nacht ein Einbruchgeschehen, weswegen zahlreiche Kräfte der Polizei sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen.

Anlass für diesen Einsatz war ein Wohnungseinbruch in der Breslauer Straße, bei welchem die bislang unbekannte Täterschaft durch eine geschädigte Bewohnerin gestört wurde. Beim Aufeinandertreffen der Beteiligten wurde eine 56-jährige leicht verletzt, da sie einen Täter versuchte an der Flucht zu hindern. Dieser konnte sich jedoch losreißen und flüchtete zu Fuß in Richtung des Oftersheimer Sportplatzes. Die genauen Umstände der Tat sowie die Höhe des Diebstahlsschadens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Am Morgen des heutigen Tages wurde eine weitere Anzeige wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl beim Polizeirevier Schwetzingen erstattet. In der Straße “Am Kuhbrunnenweg”, welche sich unweit der Breslauer Straße befindet, brach gegen 01:00 Uhr eine ebenfalls bislang unbekannte Täterschaft in ein Mehrfamilienhaus ein. Während der Tat schliefen die Bewohner des Hauses. Verletzt wurde hierbei niemand. Auch in diesem Fall dauernd die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und der Diebstahlshöhe noch an.

Ob die beiden Einbrüche in Verbindung zueinanderstehen, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen mehrerer Wohnungseinbruchsdiebstähle aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen mitteilen können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu wenden.