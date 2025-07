Hockenheim – Nach Einbruch Polizeihubschrauber im Einsatz

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war eine 18-Jährige in Begleitung eines 20-Jährigen und eines 22-Jährigen in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. Gegen 23:40 Uhr hielten sich die drei am Swanseaplatz auf, als sie von zwei unbekannten jungen Männern angesprochen wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahm einer der Männer den 20-Jährigen unter einem Vorwand ... Mehr lesen »