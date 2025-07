Heidelberg – Art y Circ 2025 im Unterwegtheater – auch noch am kommenden Wochenende (VIDEO)

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (rbe) Im Unterwegstheater Heidelberg findet derzeit die schon in den vergangenen Jahren erfolgreiche Veranstaltungsreihe Art y Circ mit Kunst und Zirkus statt. Am ersten Wochenende vom 4. bis 6. Juli gastierte das Unterwegsvarieté aus Schriesheim hierzu in der Hebelhalle. Am kommenden Wochenende vom 11. bis 13. Juli kommen der Jongleur Stefan Sing sowie Sebastian & Flurina mit Akrobatik am chinesischen Mast ins Unterwegstheater.



Open-Air und in der Hebelhalle performten die Mitglieder des Unterwegsvarietés von Freitag bis Sonntag atemberaubende Luftakrobatik, Hand-auf-Hand-Artistik, Comedy und Musik.

Jochen und Avital vom Unterwegsvarieté, sowie deren Tochter Mayaan, zeigten am vergangenen Wochenende ihre spektakulären Showeinlagen am Bungee, am Schwungtrapez und an den Strapaten sowie am Luftring im Hof der Hebelhalle sowie in der Hebelhalle selbst.

Hinzu gesellte sich das Duo Jordanella mit ausgeklügelten Jonglage-Einlagen, das kurzfristig für die erkrankten ChrisIris einsprang.

Der beatboxende Dropbert kombinierte darüberhinaus Jonglage und komödiantische Zwischenspiele zur Auflockerung des Programmes und band dabei auch das Publikum in seine Shwo mit ein.

Musikalisch wurden die Auftritte von Romain Vicente am Schlagzeug und David Goo an Gitarre und Klavier sowie mit Gesang begleitet.

In einer unterhaltsamen Show zeigten alle Künstler ihre beeindruckenden Darbietungen in der rund eineinhalbstündigen Art y Circ Show.

Für die Zuschauer boten sich spektakuläre, anmutige, actionreiche und lustige Momente, die vom Publikum durch viel Applaus gewürdigt wurden.

Die Fortsetzung von Art y Circ beginnt am kommenden Freitag, den 11. Juli um 20 Uhr in der Hebelhalle, sowie am Samstag und Sonntag zur selben Uhrzeit.

Tickets und Infos hierzu sind bei Reservix und über www.unterwegstheater.de erhältlich.

