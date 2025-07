Frankenthal – Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Morgen des 07.07.2025 wurde der Polizei eine Serie an Sachbeschädigungen im Bereich des Meergartenwegs in Frankenthal bekannt. Durch die Beamten konnten vor Ort insgesamt fünf beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Hier wurden unter anderem mehrere Reifen mit einem vermutlich spitzen Gegenstand zerstochen und Außenspiegel beschädigt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Tatzeitraum durch Hinweise auf circa 03:00 Uhr nachts bestimmt werden. Hierbei seien zwei männliche Personen mit weißen Oberteilen bei der Tatbegehung beobachtet werden. Die Polizei bittet um weitere Hinweise.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.