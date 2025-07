Weinheim – Internationales Kulturfest und Sommergroove im Weinheimer Schlosshof

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Internationales Kulturfest füllt Schlosshöfe mit Leben – Kulturelle Vielfalt, Musik und Kulinarik die verbindet

Über 20 Musik- und Tanzgruppen, Vereine und Initiativen gestalten das Programm des Internationalen Kulturfestes – und zeigen, wie lebendig und offen die Stadt ist.

Organisiert vom Kulturbüro der Stadt in enger Zusammenarbeit mit lokalen Gruppen, ist das Fest ein Höhepunkt im Weinheimer Kultursommer. Nach dem erfolgreichen Neustart im Vorjahr ist es diesmal so umfangreich wie nie zuvor. Besonders am Abend wird gefeiert: Dann übernimmt die karibische Kultband „Rody Reyes & Havanna con Klasse“ die Bühne – ein mitreißender Abschluss voller Salsa, Lebensfreude und Tanzlust. Der Eintritt war ganztägig frei.

Schon ab dem frühen Nachmittag sorgen ein durchgängiges Bühnenprogramm und zahlreiche Mitmachaktionen für Unterhaltung. Moderiert wird das Fest von VHS-Leiterin Dr. Cristina Ricca, Schauspieltrainerin Susanne Beier und Stadträtin Stella Kirgiane-Efremidou, die sich seit Jahren für das Festival engagiert – sowohl organisatorisch als auch mit dem deutsch-griechischen Verein Philia, der wieder kulinarische Spezialitäten beisteuert.

„Ich liebe es, wie Menschen aus so vielen Ländern hier zusammenkommen, lachen, tanzen und essen – das ist echte Gemeinschaft, und sie entsteht ganz unkompliziert durch Offenheit und Neugier“, so Kirgiane-Efremidou.

Neben griechischen, türkischen, ukrainischen und französischen Spezialitäten sorgen auch kreative Angebote für Kinder sowie die mitreißenden Auftritte von Tanzgruppen, Chören und Trommelensembles für ein vielfältiges Erlebnis. Auf der Bühne stehen unter anderem: die Trommelgruppe Akpotsui, Tänzerinnen des Türkischen Elternvereins, die Purple Baze Jumpstyle-Crew, das Tanzstudio Phantasie, der Gesangverein 1955 Weinheim und viele mehr. Auch Schulen und Sportvereine bringen sich mit Shows und Vorführungen ein.

Das Internationale Kulturfest steht auch in Verbindung mit dem inklusiven „Fair All“-Festival des Pilgerhauses am Vortag – gemeinsam bilden die beiden Veranstaltungen ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Vielfalt und ein offenes Miteinander in Weinheim.

Sommer Ambiente und mitreißende Songs

Liveband EXACT und DJ GOTTES bringen den Sommergroove in den Weinheimer Schlosshof

Weinheim. Der Beat Club Weinheim präsentiert in Kooperation mit dem Weinheimer Kultursommer ein unvergessliches Musik-Event unter freiem Himmel: Am Mittwoch, den 9. Juli, verwandelt sich der Schlosshof Weinheim ab 19:00 Uhr in einen pulsierenden Ort voller Musik, Tanz und guter Laune.

Den Abend eröffnet der hauseigene DJ GOTTES des Beat Clubs. Mit den größten Hits aller Zeiten – von zeitlosen Klassikern bis zu aktuellen Partybeats – bringt er das Publikum garantiert in Bewegung. Ab 20:30 Uhr übernimmt die Live-Band EXACT die Bühne. Mit mitreißenden Songs, kraftvollem Sound und jeder Menge Spielfreude sorgt sie für ausgelassene Stimmung und eine unvergessliche Sommernacht.

Ob Musikliebhaber, Tanzfreudige oder einfach alle, die einen besonderen Abend erleben möchten – beim Sommergroove kommt jeder auf seine Kosten. Das historische Ambiente des alten Schlosshofs schafft dabei eine einmalige Kulisse, die den Abend zu etwas ganz Besonderem macht.

Abgerundet wird das Event durch leckeres Essen und erfrischende Drinks, die vor Ort angeboten werden und das Sommerfeeling perfekt machen.

Tickets sind über Reservix erhältlich, eine Abendkasse steht ebenfalls zur Verfügung – solange der Vorrat reicht.

Quelle: Stadt Weinheim