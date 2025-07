Speyer -„Tag der Betriebe“ am Brezelfestmontag: Städtische Dienststellen am 14. Juli 2025 nachmittags nicht erreichbar

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtverwaltung Speyer führt die Tradition des „Tags der Betriebe“ am Brezelfestmontag auch in diesem Jahr fort.

Daher sind die städtischen Dienststellen am Montag, 14. Juli 2025 ab 12 Uhr nicht erreichbar und es ist kein Publikumsverkehr möglich. Das betrifft auch die Bürgerbüros in der Maximilianstraße und der Industriestraße, das Standesamt, die VHS und die Stadtbibliothek in der Villa Ecarius, die Tourist-Information sowie die Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Speyer. Die Verwaltung bittet um Verständnis.

Quelle: Stadt Speyer