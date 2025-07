Sinsheim – Parkhaus Dr.-Sieber-Halle – Kennzeichenerkennung beschleunigt Ausfahrt

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Im zentral in Sinsheim gelegenen Parkhaus Dr.-Sieber-Halle gibt es seit einigen Wochen eine Kennzeichenerkennung an den Ein- und Ausfahrtsschranken.

Bei der Einfahrt wird wie gewohnt ein Kurzparkticket gezogen. Eine Kamera an der Schranke erfasst hier bereits das Kennzeichen. Vor der Ausfahrt wird wie gewohnt am Kassenautomat bar oder mit Karte bezahlt, eine Eingabe des Kennzeichens ist nicht erforderlich. Anschließend kann ganz ohne Einstecken des Tickets an der Schranke ausgefahren werden. Das Kennzeichen wird erkannt und die Schranke öffnet sich. Dies verbessert die Ausfahrtsituation insbesondere bei Veranstaltungen durch kürzere Wartezeiten an der Schranke.

Parken im Parkhaus Dr.-Sieber-Halle kostet 1 Euro pro Stunde. Abgerechnet wird im 30-Minuten-Takt.

Inzwischen bieten eine Reihe von Partnern – Einzelhändler und andere Dienstleister der Sinsheimer Innenstadt – eine Erstattung der Parkgebühren für das Parkhaus Dr.-Sieber-Halle sowie für die Parkhäuser Burgplatz und Grabengasse an. Jedes Parkticket kann dabei nur einmal rabattiert werden.

Abends gilt ab 18:00 Uhr im Übrigen der Theater- bzw. Abendtarif im Parkhaus Dr.-Sieber-Halle. Bereits vor Beginn der Veranstaltung können 3 Euro für das Parken bezahlt werden. So lässt es sich nach dem Veranstaltungsbesuch ganz entspannt aus dem Parkhaus ausfahren, ohne dass sich Warteschlangen an den Kassenautomaten bilden. Samstag ist das Parken für den Einkauf auf dem Wochenmarkt und den Bummel durch die Innenstadt nicht nur im Parkhaus Dr.-Sieber-Halle, sondern auf allen städtischen Parkflächen bis 14:00 Uhr kostenfrei.

Bild (Stadtwerke Sinsheim): Im Parkhaus Dr.-Sieber-Halle beschleunigt sich ab sofort die Ausfahrt durch automatische Kennzeichenerkennung.