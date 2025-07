Mannheim – Verkehrsinfos: Christopher Street Day und „Monnem Pride”

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 12. Juli, findet in Mannheim der Christopher Street Day als „Monnem Pride”-Demonstration und Veranstaltung statt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Demonstrationsroute zu rechnen.

Die Demonstrationsteilnehmer sammeln sich ab 10 Uhr in der Schafweide. Die Demonstration startet dann um 13 Uhr von der Schafweide und führt über die Brückenstraße, Kurpfalzbrücke, Kurpfalzkreisel, Breite Straße, Fressgasse (entgegen der Fahrtrichtung), Friedrichsring, Planken und über die Breite Straße zurück zum Alten Messplatz.

Im Anschluss an die Demonstration findet eine Veranstaltung auf dem Alten Messplatz und auf der Neckarwiese statt.

Um eine sichere Demonstration und Veranstaltung zu gewährleisten, sind an diesem Tag Straßensperrungen und Halteverbote erforderlich:

Vollsperrungen

• Schafweide (Zufahrt Parkhaus NUB ab 14 Uhr über Käfertaler Straße möglich): 9-19 Uhr

• Dammstraße / Am Messplatz: 9-24 Uhr

• Langstraße / Am Messplatz: 9-24 Uhr

• Am Messplatz / Mittelstraße: 9-24 Uhr

• Brückenstraße, Kurpfalzbrücke, Kurpfalzkreisel: 12-18 Uhr

• Luisenring und Friedrichsring Höhe Kurpfalzkreisel: 12-18 Uhr

• Fressgasse: 13-18 Uhr

• Friedrichsring, Fahrtrichtung Hauptbahnhof auf Höhe Fressgasse: 13-18 Uhr

Halteverbote

• Am Messplatz: 8-24 Uhr

• Dammstraße Ecke Am Messplatz: 8-24 Uhr

• Langstraße Ecke Am Messplatz: 8-24 Uhr

• Hermann-Heimerich-Ufer: 7-14 Uhr

• Fressgasse: 11-18 Uhr

• Q2, Seite zu Q3: 11-18 Uhr

• Q4, Seite zu Q5: 11-18 Uhr

Die Verkehrsteilnehmer sollten den Veranstaltungsbereich weiträumig umfahren. Die B44 (Jungbuschbrücke) und die B37 (Bismarckstraße) sind frei befahrbar.

Die Stadtverwaltung bittet alle Anwohner und Besucher, sich vor Ort zu informieren und in den ausgewiesenen Halteverboten keine Fahrzeuge zu parken, um zu vermeiden, abgeschleppt zu werden.

Am Veranstaltungstag werden zudem mehrere Bahn- und Buslinien der RNV umgeleitet.

Quelle: Stadt Mannheim