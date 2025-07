Mannheim – Raub in den Morgenstunden in der Neckarstadt – Zeugen gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagfrüh lief ein 63-Jähriger die Lupinenstraße entlang in Richtung Mittelstraße. Gegen 08:30 Uhr sprachen ihn zwei ihm unbekannte männliche Personen an und baten um Geld. Nachdem er die Geldbitte ablehnte, setzte der Mann seinen Weg über die Mittelstraße und die Itzsteinstraße bis zur dortigen Grünfläche fort. Plötzlich bemerkte er, dass die zwei Unbekannten ihm gefolgt waren und nun hinter ihm standen. Als er sich umdrehte, stieß ihn einer der beiden zu Boden und durchwühlte seine Hosentaschen nach Wertgegenständen. Der Angreifer nahm dabei den Geldbeutel und das Mobiltelefon des 63-Jährigen an sich. Der so Beraubte schrie um Hilfe und setzte sich körperlich gegen den Überfall zur Wehr. Das schreckte den Täter ab und er floh zusammen mit seinem passiv gebliebenen Begleiter in Richtung “Alter Meßplatz”. Der 63-Jährige wurde durch die Tathandlung nicht verletzt.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen Raub.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 20-30 Jahr alt, ungefähr 185 cm groß, Haare in Rastalocken und schlank. Er trug ein weißes T-Shirt und lange Jeans. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er dem schwarzafrikanischen Phänotyp.

Sein Begleiter soll ungefähr im gleichen Alter gewesen und mit 180 cm etwas kleiner gewesen sein. Er trug ein braunes T-Shirt. Auch er entsprach vom äußeren Erscheinungsbild dem schwarzafrikanischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim