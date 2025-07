Mannheim – Neuer Vorstand gewählt: GRÜNE starten in die Vorbereitung zur Landtagswahl 2026

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung haben BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mannheim zentrale Weichen für die beiden kommenden Jahre gestellt. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung standen neben dem Rechenschaftsbericht des Vorstands u. A. auch Neuwahlen des Vorstands, sowie die Struktur der Wahlkampfkommission für die Landtagswahl 2026 an

Zu Beginn der Versammlung hat Zoe Mayer, eine der zwei für die Mannheimer GRÜNEN zustände Bundestagsabgeordnete einen Bericht über aktuelle Entwicklungen im Bundestag und die Schwerpunkte grüner Oppositionsarbeit gegeben Anschließend zog der Kreisvorstand eine Bilanz der vergangenen Amtszeit. Neben einem politischen Rückblick wurden auch die Finanzen des Kreisverbands durch den Kreisschatzmeister sowie die Kassenprüfer*innen vorgestellt.

Neuer Vorstand gewählt

Ein zentrales Element der Jahreshauptversammlung war die Wahl des neuen Kreisvorstands. Gewählt wurden zwei Sprecher*innen: Tamara Beckh wird auch in der kommenden Amtszeit die Sprecherinnen Rolle innehaben. Unterstützt wird sie dabei von ihrem neuen Co-Sprecher Julian Maier. „Ich will mehr Fokus auf soziale Gerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, und eine klare Kante gegen rechte Meinungsmacher”, so der neu gewählte Sprecher. “Wir möchten den Raum, den wir als Partei in der Stadt haben, auch weiterhin mit Inhalten füllen. In einer Zeit, in der Angst und Hetze überhandnehmen, in der Fakten und Wissenschaft immer weiter angezweifelt werden, braucht es dringend eine starke Grüne Partei, die sich an Fakten und Humanität orientiert.” ergänzt die Co-Sprecherin Tamara Beckh.

Maximilian Blatt wurde als Kreisschatzmeister bestätigt. Die anderen Mitglieder des Vorstandes setzen sich in der nächsten Amtszeit aus folgenden Personen zusammen: Jennifer Biller, Daniel Jobke und Shiva Naziri. Zudem wurden Delegierte für den Landesfinanzrat, Kassenprüfer*innen, Ombudspersonen und Mitglieder des Kreisausschusses sowie des Vielfaltsrats gewählt.

Vorbereitungen für die Landtagswahl 2026

DieVorbereitung für die Landtagswahl 2026 nimmt Fahrt auf: Die Struktur der Wahlkampfkommission (WKK) wurde vorgestellt und das erste Basismitglied für das Gremium gewählt. Damit beginnt der Kreisverband frühzeitig mit der inhaltlichen und organisatorischen Planung.

Zum Abschluss verabschiedete die Versammlung die ausscheidenden Vorstandsmitglieder: Ines Joneleit, Sophia Dittes, Jan Herrmann, Maximilian Schulz, Lea-Sophie Vögele und dankte ihnen für ihr Engagement.

Quelle: GRÜNE Mannheim