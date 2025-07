Mannheim – Le Dîner en Blanc Mannheim 2025 – Ein Abend in Weiß, Musik und Gemeinschaft

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 12. Juli 2025 ist es wieder so weit: Le Dîner en Blanc Mannheim lädt zu einem stilvollen Picknick unter freiem Himmel ein – ganz in Weiß. Die Veranstaltung ist kostenlos, öffentlich und für alle offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Seit 2013 bringt Le Dîner en Blanc jährlich hunderte Menschen in Mannheim zusammen – jedes Mal an einem anderen, besonderen Ort innerhalb der Stadt. Ob am Rheinufer, in Innenhöfen, auf Plätzen oder in Parks – Mannheim bietet viele schöne Kulissen, die das Dinner in Weiß jedes Jahr aufs Neue zu einem außergewöhnlichen Erlebnis machen. Der genaue Ort bleibt wie immer bis kurz vor dem Event geheim und wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Was Le Dîner en Blanc ausmacht:

Alle Teilnehmenden erscheinen komplett in weißer Kleidung

Tische, Stühle, Geschirr, Speisen und Getränke werden selbst mitgebracht

Es entsteht ein festlicher, stilvoller Ort der Begegnung im öffentlichen Raum

Am Ende wird der Platz sauber und ordentlich verlassen

Ein fester Bestandteil des Abends: die Band San Remo – Maximum R’n’R. Seit vielen Jahren begleitet sie das Dîner en Blanc musikalisch und ist aus dem Erlebnis nicht mehr wegzudenken. Mit ihrer Mischung aus Energie, Leichtigkeit und Charme sorgt San Remo jedes Jahr für ausgelassene Stimmung und tänzerische Sommerlaune.

Le Dîner en Blanc Mannheim steht für Gemeinschaft, Eleganz, kulturelle Offenheit und die kreative Nutzung öffentlicher Räume.

Quelle: Chanthasene Sananikone