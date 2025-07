Mannheim – Große Sonderausstellung „Essen und Trinken” endet am 27. Juli und lockt mit einer besonderen Führung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nur noch bis 27. Juli laden die Reiss-Engelhorn-Museen mit der großen Sonderausstellung „Essen und Trinken” in gleich zwei Gebäuden zu spannenden Erlebnisreisen ein. Im Museum Zeughaus werden die Uhren um Jahrtausende zurückgedreht. Rund 300 außergewöhnliche Exponate erzählen faszinierende Ess- und Trinkgeschichten – von der Altsteinzeit bis in die Zukunft. Im Museum Weltkulturen geht es in eine fabelhafte Wunderwelt: unseren eigenen Körper. Die Besucherinnen und Besucher folgen der Nahrung durch ein Tunnelsystem und entdecken an interaktiven Stationen, was im Mund, dem Magen und dem Darm mit Salat, Burger oder Kuchen passiert.

Am Donnerstag, den 24. Juli steht eine Spezial-Führung durch den Körperreise-Teil auf dem Programm. Die Führung um 17:30 Uhr übernimmt Dr. med. Felix Gruner. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie, Endokrinologie und Diabetologie. Der Experte erläutert aus seiner Perspektive die Wunder unseres Körpers und gibt interessante Einblicke in die Funktionsweise unseres Verdauungssystems. Bei einem anschließenden Umtrunk haben die Teilnehmenden Gelegenheit, mit Dr. Gruner ins Gespräch zu kommen. Treffpunkt ist an der Kasse im Museum Weltkulturen D5. Die Teilnahmegebühr beträgt 24 Euro. Tickets im Vorverkauf sind im Online-Shop der Reiss-Engelhorn-Museen unter https://shop.rem-mannheim.de oder an der Museumskasse erhältlich.

