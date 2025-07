Ludwigshafen – 30.000 Euro für ein Kirchendenkmal – Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt Treppensanierung der Kirche St. Ludwig

Ludwigshafen-Mitte / Metropolregion Rhein-Neckar – Sie ist die älteste katholische Kirche von Ludwigshafen: St. Ludwig in der Innenstadt. Jetzt steht eine Sanierung der Treppe an. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) unterstützt die Baumaßnahme mit 30.000 Euro.

Das unter Denkmalschutz stehende Gotteshaus wurde von 1858 bis 1862 nach Plänen von Heinrich Hübsch, dem Karlsruher Vertreter des Rundbogenstils, errichtet und 1862 im Beisein von König Ludwig I. von Bayern eingeweiht. Die Kirche ist eine neoromanische dreischiffige Basilika, als Vorbild diente die Basilica di San Lorenzo in Florenz. Die beiden 55 Meter hohen Türme im gotischen Stil wurden 1883 fertiggestellt. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Ludwigskirche stark beschädigt und 1952/54 in vereinfachter Form wiederaufgebaut. Noch immer führt eine markante Freitreppe zu dem von Rundbögen bestimmten Eingang.

Nun steht die Sanierung der Freitreppe an, an der sich die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) dank zahlreicher Spenden sowie der Erträge der Lotterie GlücksSpirale mit 30.000 Euro beteiligt. Aus den Erlösen der Glücksspirale in Rheinland-Pfalz jährlich 1 Million Euro ausgeschüttet werden. Unterstützt werden ganz unterschiedliche Dinge – neben der Deutschen Stiftung Denkmalschutz die Liga der Wohlfahrtsverbände und zahlreiche Aktionen rund um Sport, Natur, Umwelt und Musik.

Den dazugehörigen Fördervertrag haben am Donnerstag, 3. Juli 2025, Helen Heberer , Ortskuratorin Mannheim der DSD und Marco Mauer von Lotto Rheinland-Pfalz an Pfarrer Ralf Klein SJ und Pfarrer Thomas Kigen Cherono übergeben. Das Gotteshaus gehört nunmehr zu den über 350 Objekten, die die private DSD dank Spenden, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der GlücksSpirale, der Rentenlotterie von Lotto, allein in Rheinland-Pfalz fördern konnte.(ako)

Bilder (Rudolf Schwab):

Große Freude über die Förderung (von links): Pfarrer Ralf Klein SJ, Helen Heberer, Marco Maurer, Pfarrer Thomas Kigen Cherono und Rolf Deitentasch, Vorsitzender des Gemeindeausschusses St. Ludwig

