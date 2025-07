Landau – Feier auf dem Rathausplatz: Dankesfest für alle Ehrenamtlichen und Abschluss der VOR-TOUR der Hoffnung

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Sie durften sich am Wochenende endlich wieder selbst feiern – die vielen Ehrenamtlichen der Stadt Landau. Um sie in den Mittelpunkt zu stellen, richtet die Stadt jährlich das Dankesfest für alle ehrenamtlich tätigen Personen aus. Mit Musik, Tanz und Kulinarik wurden sie für ihr Engagement gefeiert. An das Dankesfest schloss sich der Abschluss der VOR-Tour der Hoffnung an.

„Ich möchte mich im Namen der Stadt bei allen bedanken, die sich auf so unterschiedliche Weise in den Landauer Vereinen und Kultureinrichtungen engagieren. Wir haben eine vielfältige Ehrenamtsstruktur, die wir nicht als selbstverständlich hinnehmen dürfen“, geht der Dank der Beigeordneten Lena Dürphold an die Ehrenamtlichen. „Ich bin begeistert davon, was die Menschen in ihren manchmal sogar zwei oder drei Ehrenämtern leisten und bewegen.“

Neben Lena Dürphold sprach auch die Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler ihren Dank aus: „Heute versammelt sich hier das who is who des städtischen Ehrenamts. Wir möchten Sie mit diesem Fest nicht nur feiern, sondern Ihnen zudem eine Plattform des Austauschs und der Vernetzung bieten.“

Angelika Kemmler vergab außerdem zwei Ehrenamtskarten des Landes Rheinland-Pfalz. Diese Karte können alle beantragen, die sich wöchentlich mindestens fünf Stunden für ihr Ehrenamt engagieren. Mit der Karte können landesweite Vergünstigungen in Anspruch genommen werden. Überreicht wurde die Ehrenamtskarte stellvertretend an Danielle Schuhmacher vom Landauer Carneval Club 1965 und an Heinz Wagenblatt, der sich bei der Terrine Landau, dem ADFC und in der Kirche engagiert.

Für das Dankesfest stellten das Organisationsteam um die städtische Ehrenamtsstelle und das Büro für Tourismus ein buntes Programm auf die Beine. Zur Eröffnung begeisterte Singer-Songwriterin Simone Mitzner mit ihrer Stimme und ihrer Gitarre. Außerdem verzauberte Shivang Malik mit einer indischen Tanzgruppe das Publikum. Auch der Chor des Clubs Behinderter und ihrer Freunde Südpfalz sowie die Band Katouz ernteten großen Applaus – und abends rockten The Bombshells die Bühne. Bei veganen Bowls, Bratwurst und Pommes oder Burgern konnten die Besucherinnen und Besucher kulinarisch aus dem Vollen schöpfen und anschließend bei einem Cocktail das Wochenende ausklingen lassen.

An das Dankesfest schloss sich der Abschluss der diesjährigen VOR-Tour der Hoffnung an. Am späten Nachmittag fuhren rund 120 Hoffnungsradlerinnen und -radler auf dem Rathausplatz ein, nachdem sie am Wochenende drei Routen rund um Landau absolviert und Spenden gesammelt hatten. Rund 646.000 Euro trugen die Teilnehmenden der 28. VOR-TOUR in ihren Sparschweinen mit nach Landau. „Es ist toll zu sehen, was möglich ist, wenn eine Stadt und eine Region aufstehen. Dafür machen wir diese Tour. Wenn ein Kind krank wird, ändert das alles und da wollen wir helfen“, brachte es Moderator Achim Wiedemann auf den Punkt. An der Abschlussveranstaltung nahmen neben Lena Dürphold als Vertreterin der Stadt auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Landtagsabgeordneter Florian Maier, Anette Kloos, Beigeordnete des Landkreises Germersheim, und Dietmar Seefeldt, Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße, teil.

Die VOR-TOUR der Hoffnung unterstützt von rheinland-pfälzischer Seite die große Benefiz-Radsportveranstaltung Tour der Hoffnung. Dabei handelt es sich um eine jährlich deutschlandweit stattfindende Benefiz-Radsportveranstaltung zur Unterstützung krebs- und leukämiekranker Kinder. Die während der Tour gesammelten Spenden fließen zu 100 Prozent an wohltätige Organisationen und Projekte, die sich der Kinderkrebsforschung sowie der Unterstützung betroffener Familien und Kinder widmen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.vortour-der-hoffnung.de.

Bildunterschriften:

1: Am Wochenende fand auf dem Rathausplatz das Dankesfest für alle in Landau ehrenamtlich tätigen Personen statt. (Quelle: Stadt Landau)

2: Das Dankesfest bot eine Plattform des Austauschs und der Vernetzung für alle Ehrenamtlichen. (Quelle: Stadt Landau)

3: Der Abschluss der diesjährigen VOR-Tour der Hoffnung wurde in diesem Jahr auf dem Rathausplatz in Landau gefeiert. (Quelle: Stadt Landau)

4: Hochrangige Gäste: Dietmar Seefeldt, Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße, Juliane Schäfer, deutsche Weinprinzessin und Moderatorin der VOR-Tour der Hoffnung, Lena Dürphold, Beigeordnete der Stadt Landau, Nina Ziegler, Geschäftsführerin des Büros für Tourismus Landau, Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Landtagsabgeordneter Florian Maier (v.l.n.r.) nahmen an der Abschlussveranstaltung der VOR-TOUR der Hoffnung teil. (Quelle: Stadt Landau)

