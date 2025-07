Ladenburg – Eigentum mit Gemeinschaft: OEKOGENO lädt Kaufinteressierte zum digitalen Informationsabend ein

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach dem erfolgreichen Auftakt mit rund 100 Besucher:innen im Domhof und der notariellen Beurkundung des Grundstückskaufs geht das gemeinschaftliche Wohnprojekt OEKOGENO Vielfalt in Ladenburg eG in die nächste Phase: Am Mittwoch, 16. Juli 2025 lädt die Genossenschaft alle Kaufinteressierten zu einem digitalen Informationsabend ein, um umfassend über den Erwerb der geplanten Eigentumswohnungen zu informieren.Ab 18:00 Uhr erfahren Interessierte online, wie der Kauf einer der insgesamt 50 als Eigentum konzipierten Wohnungen im Mehrgenerationenprojekt abläuft. Im Fokus stehen dabei der konkrete Kaufprozess, Vertragsmodalitäten, Zahlungspläne sowie der Zeitplan bis zur Schlüsselübergabe. Auch rechtliche und finanzielle Fragen werden behandelt. „Gerade beim Erwerb einer Eigentumswohnung ist eine frühzeitige und transparente Aufklärung wichtig. Wir möchten allen Kaufinteressierten die Möglichkeit geben, sich umfassend zu informieren und offene Fragen direkt zu klären – und dabei zu sehen, wie sie Teil einer lebendigen Nachbarschaft werden, die vom genossenschaftlichen Gedanken getragen wird“, betont Simon Stott, Vertriebsleiter der OEKOGENO Vielfalt in Ladenburg eG.

Das Projekt „Vielfalt in Ladenburg“ kombiniert Genossenschaftswohnungen und Eigentumswohnungen und schafft so vielfältigen, inklusiven Wohnraum für unterschiedliche Lebenssituationen. Alle Bewohner:innen profitieren von einer starken

Nachbarschaft, gemeinschaftlich nutzbaren Räumen und einer solidarischen, lebendigen Gemeinschaft. An der Langgewannstraße/Ecke Weinheimerstraße entsteht ein Mehrgenerationenprojekt mit insgesamt 89 Wohneinheiten, ergänzt durch ClusterWohngemeinschaften, rollstuhlgerechte WGs, Inklusionswohnungen, Gemeinschaftsräume und ein geplantes Café. Im Mittelpunkt stehen soziale Teilhabe, nachhaltiges Bauen und gelebtes Miteinander. Die Informationsveranstaltung richtet sich ausschließlich an Kaufinteressierte für Eigentumswohnungen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Interessierte können an der Veranstaltung via Zoom Link teilnehmen.

Die OEKOGENO eG entwickelt und realisiert ökologische Wohnprojekte, die auf nachhaltigen Baustoffen und energiesparenden Technologien basieren. Dabei setzt sie auf eine ganzheitliche und umweltfreundliche Herangehensweise. Zusätzlich zu ihren

Bemühungen im Bereich des nachhaltigen Wohnens engagiert sich die OEKOGENO eG seit 2006 im Bereich erneuerbare Energien. Mit über 16.000 Mitgliedern hat die OEKOGENO eG eine starke Basis für ihre gemeinschaftlichen Projekte und Initiativen. Durch das Engagement ihrer Mitglieder treibt die OEKOGENO eG positive Veränderungen voran und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft.

Weitere Information unter: www.oekogeno.de

Folgen Sie uns in den sozialen Medien: @oekogeno

Quelle: Stadt Ladenburg