Jockgrim – Zeugenaufruf zu ausgesetzter Katzenfamilie Bereich Wörth Jockgrim

Jockgrim/Kreis Germersheim/Metropolrgion Rhein-Neckar. Am 06.07.2025 am frühen Abend erschien ein 47-jähriger Mann mit der abgebildeten Kiste auf der Polizeiinspektion in Wörth und übergab diesen den Polizeibeamten. In der Kiste befand sich eine Katzenmama mit ihren vier Katzenbabys. Diese wurden offensichtlich zuvor im Bereich Wörth Am Oberwald durch bisher unbekannte Täter in dieser Kiste ausgesetzt, wo sie durch den Mann aufgefunden wurden. Die fidelen Tiere wurden einem Tierheim übergeben. Eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde aufgenommen. Sollte jemand Hinweise zu dem Inhaber der Kiste oder sonstige Hinweise geben können, so bittet die Polizei Wörth unter 07271 / 92210 oder per Email unter piwoerth@polizei.rlp.de um Kontaktaufnahme.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth am Rhein