Hockenheim – „Danke für Ihre Loyalität und Schaffenskraft” – Stadt ehrt langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Hockenheim / metropolregion Rhein-Neckar – In einer zunehmend schnelllebigen Zeit, eilen viele Menschen von Job zu Job. Die Stadt Hockenheim freut sich entgegen dieser Entwicklung über zahlreiche Mitarbeitende, die ihrem Arbeitgeber bereits über Jahrzehnte treu geblieben sind. Um diese langjährige Zusammenarbeit zu ehren, fand kürzlich eine kleine Feierlichkeit statt, bei der Mitarbeitende für 10, 20, 25 und 30 Jahre Dienstzeit ausgezeichnet wurden.

„Heute geht es um Menschen, die diese Stadt in den letzten Jahrzehnten mit Fleiß, Loyalität, Herz und einer guten Portion Humor mitgetragen und mitgeprägt haben”, so Bürgermeister Matthias Beck bei der Begrüßung im Restaurant Rondeau in der Stadthalle Hockenheim. Die Jubiläen für 10, 20 und 30 Dienstjahre hat die Stadt Hockenheim selbst ausgerufen, um langejährigen Mitarbeitenden für ihre Arbeit zu danken. Die Anerkennung für 25 Dienstjahre wird zusätzlich vom Land Baden-Württemberg geehrt und bezieht sich nicht nur auf die Dienstzeit in Hockenheim, sondern auf die Tätigkeit im öffentlichen Dienst.

Geehrt für 10 Jahre Dienstzeit wurden unter anderem Nicole Spannagel und Essem Hashem. Auf 25 Dienstjahre blickt Franz Bachert zurück. Für 30 Jahre Dienstzeitwurde Sören Troffer ausgezeichnet.

„Liebe Jubilare, wenn man Ihre Laufbahnen anschaut, dann sieht man nicht nur Dienstzeiten – man sieht Lebenswege, Schaffenskraft, Loyalität. Sie sind die Basis unseres kommunalen Miteinanders. Ohne Sie wäre Hockenheim nicht das, was es ist. Danke für alles, was Sie leisten, was Sie geleistet haben und für alles, was Sie noch leisten werden!”, lobte Bürgermeister Matthias Beck. Der Verwaltungschef nahm die Ehrung nicht nur zum Anlass, jedem Mitarbeitenden seinen Dank auszusprechen. Er ließ es sich zudem nicht nehmen, das Engagement eines jeden Geehrten und jeder Geehrten mit persönlichen Worten zu honorieren. Auch der Personalratsvorsitzende Michael Notheisen dankte den Geehrten für ihren langjährigen Einsatz.

Bürgermeister Matthias Beck (dritter von links) gemeinsam mit geehrten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie deren Fachbereichsleitern. (Bild/Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim)