Heidelberg – “Volkes Wille?” – zur Lage der Demokratie – Eine Ausstellung mit Karikaturen von Klaus Stuttmann und Heiko Sakurai

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Karikaturen sind die kürzeste Form der politischen Bildung. Die Zeichnungen der beiden herausragenden politischen Karikaturisten Klaus Stuttmann und Heiko Sakurai erscheinen tagtäglich in diversen Tageszeitungen – so auch in der RNZ – und sind spöttischer Kommentar zum aktuellen gesellschaftlich-politischen Geschehen.

Die Volkshochschule Heidelberg stellt Werke der beiden Karikaturisten aus, die in zugespitzter Form eine Zustandsbeschreibung der Demokratie abgeben.

Ein Ausstellungsrundgang mit Klaus Stuttmann und Heiko Sakurai findet am 10. Juli um 14 Uhr statt.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg

Quelle: Volkshochschule Heidelberg