Heidelberg – Sexueller Übergriff im Rahmen der Handschuhsheimer Kerwe – Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild

Karlsruhe / Metropolregion Rhein-Neckar News – (ots) Nach einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag erlag eine 76-jährige Fahrradfahrerin noch am gleichen Tag ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Den aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhr die Velo-Lenkerin gegen 08:20 Uhr auf der Paulusstraße in Fahrtrichtung Burgstraße. An der Kreuzung zur Schillerstraße missachtete sie mutmaßlich die Vorfahrt ... Mehr lesen »