Heidelberg – Sandsteinpoller umgerissen und unerlaubt weggefahren – Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr am Samstag um kurz nach 16 Uhr ein silbernes Auto auf der Karlstraße in Richtung Kornmarkt. Kurz vor der Einmündung der Kanzleigassen bog das Fahrzeug am Karlsplatz nach rechts in Richtung Hauptstraße ab Dabei übersah der Fahrer oder die Fahrerin die Sperrung der Fahrbahn mittels einer Metallkette zwischen zwei Sandsteinpollers. Das unfallverursachende Fahrzeug traf mit so großer Wucht gegen das Hindernis, dass einer der Poller umgerissen wurde und zerbrach. Der gut 30 cm durchmessende Stein lag nach der Kollision als Hindernis auf der Fahrbahn. Mindestens zwei weitere Autos überfuhren in der weiteren Folge die am Boden liegenden Steinreste. Eines davon, ein weißer Audi, fuhr danach weiter. Bei einem Toyota kam es zu einem Schaden am Unterboden in Höhe von knapp 2.000 Euro, als dessen 83-jähriger Fahrer über den Bruchstein fuhr. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Unfallflucht und wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim