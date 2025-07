Beindersheim – Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und PKW

Beindersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 06.07.2025, gegen 13:40 Uhr befuhr eine 20-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die K7 von Heuchelheim kommend in Fahrtrichtung Beindersheim. Bei der Einfahrt in den dortigen Kreisverkehr missachtete sie die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr fahrenden Radfahrers. Durch den Zusammenstoß der beiden, zog sich der 58-Jährige Radfahrer Abschürfungen an der rechten Hand sowie Schmerzen im Bereich des Beckens und des rechten Handgelenks zu. Gegen die Führerin des PKWs wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal