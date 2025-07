Mannheim – Djayson Mendes mit Profivertrag ausgestattet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim 07 hat den 21-jährigen Djayson Eduardo Cardoso Mendes mit einem Profivertrag ausgestattet. Seit Beginn der Wintervorbereitung im Januar 2025 gehört Djayson Mendes fest zum Profikader und kam in der Rückrunde unter Cheftrainer Dominik Glawogger zu zwei Einsätzen in der 3. Liga. Nun hat der Flügelspieler einen Profivertrag unterschrieben. Aufgrund einer Anpassung der U23-Regelung fällt Mendes zur kommenden Spielzeit unter eben jene Regelung.

Seine fußballerische Ausbildung erhielt Mendes bei Real SC, einem Verein aus der Kleinstadt Queluz in der Region Lissabon. Nach einem Zwischenstopp in Spanien beim CD Brea wagte er im vergangenen Sommer den Schritt nach Deutschland und schloss sich der U21 des SV Waldhof Mannheim an. Unter U21-Trainer Richard Wegmann entwickelte sich Mendes stetig weiter und zog durch seine Leistungen die Aufmerksamkeit des Trainerteams auf sich. In der Folge wurde er schrittweise in den Trainingsbetrieb der Profimannschaft integriert.

„Djayson hat ein sehr spannendes Profil. Er ist dribbelstark und verfügt über einen starken Abschluss. Bereits bei unserer Ankunft haben wir sein Potenzial erkannt und ihn intensiv beobachtet. Natürlich hat er noch Entwicklungsschritte vor sich, aber wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Rolle in unserem Offensivspiel übernehmen kann“, so Gerhard Zuber bei der Vertragsunterzeichnung.

„Ich möchte mich bei Gerhard und Mathias für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Ich fühle mich in Mannheim sehr wohl, und die Mannschaft hat mich von Anfang an super aufgenommen. Es war eine große Ehre für mich, unter Dominik Glawogger im Abstiegskampf meine ersten Minuten in der 3. Liga zu sammeln. Jetzt möchte ich mich weiterentwickeln und meinen Teil dazu beitragen, dass wir in der kommenden Saison erfolgreicher sind“, erklärt Djayson Mendes.

„Die Anpassung der U23-Regelung in der 3. Liga hat neue Möglichkeiten in der Kaderplanung eröffnet. Junge, talentierte Spieler aus dem Ausland – wie Djayson – sind dadurch noch attraktiver geworden. Er bringt starke individuelle Qualitäten mit, die jeder Mannschaft weiterhelfen können. Jetzt geht es für ihn darum, die positive Entwicklung der letzten Wochen konsequent fortzusetzen“, ergänzt Sportdirektor Mathias Schober.

