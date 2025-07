Ludwigshafen -Bon Jovi Tributeband kommt am 5. Juli nach Ruchheim

Ludwigshafen / Ruchheim. Zum 100-jährigen Jubiläum vom SV Ruchheim kommt die BOUNCE – Bon Jovi Tributeband am Samstag, 5. Juli um 19.30 Uhr nach Ruchheim in den Sportpark Ruchheim im Brunnenweg 65 in 67071 Ludwigshafen am Rhein.

BOUNCE – Die Bon Jovi Tributeband

Seit dem Jahr 2001 – und damit bereits seit fast 25 Jahren – ist BOUNCE erfolgreich auf unzähligenBühnen in Deutschland und dem angrenzenden Ausland unterwegs. BOUNCE ist mit rund 80 Konzerten pro Jahr die meistgebuchte Bon Jovi Tributeband Europas und gilt, nicht nur unter Insidern, seit vielen Jahren auch als die Authentischste.

Sänger Oliver Henrich überzeugt das Publikum, neben seiner außergewöhnlichen Stimme, vor allem durch seine energiegeladene Bühnenperformance. Im Jahr 2020 nahm der sympathische Frontmann an der Casting Show „The Voice of Germany“ teil und erreichte im Finale den herausragenden 2. Platz.

Den größten Erfolg der Bandgeschichte erreichte BOUNCE im Jahr 2024 durch die Teilnahme an der SAT.1 TV Show „THE TRIBUTE“. Die Band trat hier im musikalischen Wettstreit um den Titel „Beste Tributeband Deutschlands“ gegen 11 qualitativ sehr starke Konkurrenten an und belegte auch hier den 2. Platz.

Die aktuelle „HAVE A NICE DAY Tour 2025“, führt BOUNCE einmal mehr quer durch die Republik und darüber hinaus.

BOUNCE ist ein Garant für ein Konzerterlebnis auf höchstem Niveau. Während der rund 2,5 stündigen Show werden sowohl die größten Bon Jovi Hits.

Der Einlass ist ab 17:30 Uhr

Stagetime von Exit X ist um 18:30 Uhr

Stagetime von Bounce ist um 19:30 / 20 Uhr

Text Michael Sonnick