Bad Dürkheim – Ja-Wort mit Ausblick – erste Trauung in der Michaeliskapelle

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 4. Juli 2025, war es so weit: In der Michaeliskapelle auf dem

Michaelsberg fanden erstmals zwei standesamtliche Trauungen statt. Damit wurde ein weiterer besonderer Ort in Bad Dürkheim offiziell zum Trauort – und das inmitten historischen Bodens mit einzigartigem Blick über die Stadt.

Mit den beiden Trauungen an diesem Tag wurde zugleich der Auftakt für eine neue Möglichkeit geschaffen, sich in der Michaeliskapelle standesamtlich trauen zu lassen. „Die Michaeliskapelle ist ein ganz besonderer Ort – geschichtsträchtig,

atmosphärisch und mit einem unvergleichlichen Ausblick. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Ort nun auch für Eheschließungen anbieten können“, so Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt.

Auch Gerd Ester, Dritter Beigeordneter der Stadt Bad Dürkheim, zeigt sich erfreut: „Dass in der Michaeliskapelle nun auch Trauungen möglich sind, ist ein großer Gewinn für unsere Stadt. Damit bieten wir Paaren nicht nur einen einzigartigen

Ort für ihren besonderen Tag, sondern stärken zugleich das Bewusstsein für unser kulturelles Erbe.“

Die Michaeliskapelle ist eng mit der Geschichte des Dürkheimer Wurstmarktes verbunden. Ursprünglich wurde sie bereits im 12. Jahrhundert errichtet, jedoch im Jahr 1601 abgerissen. Erst 1990 erfolgte der Wiederaufbau durch die Interessengemeinschaft St. Michaeliskapelle e.V., die sich seither um die Pflege und Erhaltung der Kapelle kümmert.

Die Trauung in der Kapelle ist ab sofort regulär über das Standesamt der Stadt Bad Dürkheim buchbar. Die Gebühr für die Eheschließung beträgt 127 Euro, hinzu kommt eine Nutzungsgebühr von 150 Euro, die direkt an die Interessengemeinschaft Michaeliskapelle e.V. zu entrichten ist. Die Michaeliskapelle bietet Platz für 20 Personen. Am 4. Juli 2025 fanden zwei Trauungen um 10 und 11 Uhr statt. Der nächste verfügbare Termin ist der Freitag, 29. August 2025 – aktuell sind beide Uhrzeiten, um 10 und 11 Uhr, noch buchbar. Der vorherige Termin am 8. August ist bereits ausgebucht.

Weitere Informationen zur Trauung in der Michaeliskapelle stehen online zur Verfügung unter:

https://www.bad-duerkheim.de/rathaus-buergerservice/standesamt/hochzeit/

Abgebildet sind (v. l. n. r.): Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt, Standesbeamtin Nadine Kästner, Rolf Jochum (Tourist-Information), Christoph Helfer (Vorsitzender der IG St. Michaeliskapelle e. V.), Steffen Michler (stellvertretender Vorsitzender der IG St. Michaeliskapelle e. V.), Beigeordneter Gerd Ester und Carolin Müller-Zaun (stellvertretende Vorsitzende der IG St. Michaeliskapelle e. V.).

Quelle Stadt Bad Dürkheim