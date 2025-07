Wiesloch – Unübersichtliche Verkehrssituation führt zu hohem Sachschaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag gegen 16:30 Uhr befahren zwei Autos hintereinander die Hauptstraße in Nußloch in Fahrtrichtung Wiesloch. Eine 68-jährige Fahrerin eines Toyotas musste verkehrsbedingt hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs halten. Der hinter ihr fahrende 26-jährige Fahrer eines BMWs schätzt die Situation falsch ein und fährt links an dem wartenden Toyota vorbei. In dem Moment, als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, scherte die Toyota-Fahrerin aus, um an dem geparkten Auto vorbei zu fahren. Es kommt zum seitlichen Zusammenstoß beider fahrenden Autos. Dadurch entsteht nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von 14.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Beide Fahrzeuglenker sehen nun einer Anzeige wegen Außer-Acht-Lassens der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt entgegen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Wiesloch.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim