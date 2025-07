Viernheim – „Sport im Park“ startet in die Sommerferien-Verlängerung – Noch bis 17. August kostenloses Sportangebot nutzen

Viernheim/Kreis bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Beginn der hessischen Sommerferien startet das beliebte Bewegungsangebot „Sport im Park“ in seine zweite Saisonhälfte. Bis Sonntag, 17. August, können alle Bürgerinnen und Bürger das kostenfreie Programm weiterhin nutzen und sich an der frischen Luft gemeinsam fit halten – ganz ohne Anmeldung und völlig unverbindlich.

Erfolgreicher erster Teil endet – neue Angebote starten

Hinter den Organisatoren und Teilnehmenden liegen bereits neun Wochen mit viel Bewegung, Begegnung und abwechslungsreichen Kursen. Die erste Phase bot ein vielseitiges Programm mit wöchentlichen Angeboten und abwechslungsreichen Specials wie Karate, einem spielerischen Fahrtraining für Kinder oder Qi Gong. Die Angebote wurden regelmäßig genutzt und stießen auf positive Resonanz. In den kommenden sechs Wochen geht es mit einem etwas veränderten Programm weiter. Einige Angebote pausieren, dafür kommen neue Formate hinzu oder laufen unverändert weiter. Die Angebote Karibische Tänze und Kundalini Yoga der VHS Viernheim sowie Sport im Park Kids, das bisher im Wechsel mit Spiel, Sport & Spaß der Kindersportschule des TV 1893 Viernheim e. V. und einer Bewegungsstunde mit Kinderyoga-Elementen des TSV Amicitia 1906/09 Viernheim e. V. durchgeführt wurde, verabschieden sich mit Beginn der Sommerferien aus dem Programm.

Das Angebot „Achtsam & entspannt ins Wochenende“ des TSV Amicitia 1906/09 Viernheim e. V. findet am 11. Juli um 19 Uhr ein letztes Mal statt. Der Viernheimer Lauftreff e. V. trifft sich weiterhin sonntagmorgens um 9 Uhr zum Nordic Walking Treff und Lauftreff. Ab dem 7. Juli kann außerdem montagmorgens um 10 Uhr im Familiensportpark West mit dem Angebot des TSV Amicitia 1906/09 Viernheim e. V. „Fit in die Woche“ gestartet werden.

Specials sorgen für Abwechslung und Abkühlung

Darüber hinaus stehen wieder verschiedene Specials bevor. Neben beliebten Angeboten aus den vergangenen Jahren können sich die Teilnehmenden auch auf neue Formate freuen. So findet an drei Terminen – am 8., 15. und 22. Juli, jeweils um 18:30 Uhr – Yoga auf dem Stuhl der VHS im Museumsgarten statt. Besonders beliebt war im vergangenen Jahr das Special Aqua Zumba®, das auch diesmal wieder angeboten wird: Am 9., 16., 23. und 30. Juli können sich alle Teilnehmenden im Waldschwimmbad bei sommerlichen Temperaturen auspowern und gleichzeitig erfrischen. Beginn ist jeweils um 18:30 Uhr, der Eintritt ist frei, Einlass ab 18:15 Uhr.

Auch der Ski-Club Viernheim e. V. bringt am 2. August Schwung ins Programm: Um 9:30 Uhr findet ein Hula Hoop Workout statt, gefolgt von Zumba® um 10:30 Uhr. Wer möchte, kann beide Angebote kombinieren oder nur an einem der beiden teilnehmen – ganz nach Lust und Energie. Zum feierlichen Saisonabschluss gibt es am Sonntag, 17. August, noch ein weiteres neues Special: Um 9:30 Uhr lädt die VHS Viernheim zu einer Einheit KAHA® an den Anglersee ein. KAHA® ist ein sanftes, zugleich kraftvolles Bewegungsprogramm mit fließenden Elementen aus Yoga, Tai Chi und Qi Gong. Es kräftigt, entspannt und beruhigt – ideal für einen wohltuenden Ausklang unter freiem Himmel.

Ausführliche Informationen zu allen Angeboten sowie Hinweise zur Ausrüstung gibt es online unter www.viernheim.de/sportimpark, in der ViernheimApp sowie regelmäßig auf der Facebook-Seite facebook.com/sportimparkviernheim. Auch kurzfristige Änderungen werden dort bekanntgegeben. Für Rückfragen steht Theresa Ritzert vom Kultur- und Sportamt telefonisch unter 06204 988 345 oder per E-Mail an tritzert@viernheim.de zur Verfügung.