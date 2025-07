Speyer – Noch freie Plätze bei der Feier der Ehejubiläen – Feier der Ehejubiläen mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann im Speyerer Dom am 30. und 31. August 2025

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Für die Feier der Ehejubiläen Ende August im Speyerer Dom gibt es insbesondere für den Samstags-Termin (30.08.) noch freie Plätze. Unter dem Motto „Liebe miteinander leben“ lädt das Bistum Speyer auch in diesem Jahr wieder Eheleute aus der gesamten Diözese, die silberne, goldene, diamantene Hochzeit oder einen anderen Jahrestag ihrer Eheschließung feiern, zur Feier der Ehejubiläen im Speyerer Dom ein. Es werden zwei Termine zur Feier angeboten: Samstag, 30. August, und Sonntag, 31. August. Der Tag beginnt jeweils um 10 Uhr mit einem Pontifikalamt im Dom zu Speyer. Zelebrant der beiden Eucharistiefeiern ist Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann. Im Anschluss an die Festgottesdienste besteht die Möglichkeit zur Einzelsegnung der Paare durch den Bischof und andere Seelsorger. „Von Herzen laden wir Sie, liebe Ehejubilare, zu einem großen Festgottesdienst und mehr ein. Wir freuen uns, mit Ihnen zu danken, zu singen und zu beten in unserem großen Dom, der jedes Jahr aufs Neue zum Ort einer außerordentlichen Gottesbegegnung wird. Und danach setzt sich diese Freude beim Tanz vor dem Dom fort“, so Rita Höfer, die die Veranstaltung der Ehe- und Familienseelsorge in der Abteilung Seelsorge in Pfarrei und Lebenswelten im Bischöflichen Ordinariat Speyer mit organisiert.



Weitere Informationen und Anmeldung:

Bischöfliches Ordinariat Speyer

Hauptabteilung Seelsorge Generation und Lebenswelten

Ehe- und Familienseelsorge

Telefon 0 62 32/102-314

E-Mail: ehe-familie@bistum-speyer.de

Link zum Anmeldeformular: https://www.bistum-speyer.de/seelsorge/familien-paare-singles/feier-der-ehejubilaeen/

