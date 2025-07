Rhein-Pfalz-Kreis – Saisonarbeit im Gemüsegarten Deutschlands: Sertac Bilgin Ausnahmeregelung beim Mindestlohn

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Sertac Bilgin, Wahlkreissieger des Bundestagswahlkreises 206 (Vorderpfalz) und CDU-Politiker aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, warnt vor den gravierenden Auswirkungen der geplanten Mindestlohnerhöhung auf die landwirtschaftlichen Betriebe. Als Politiker in einer der wichtigsten Gemüseanbauregionen Deutschlands – der Vorderpfalz, häufig auch als „Gemüsegarten Deutschlands“ bezeichnet – fordert er eine differenzierte Regelung für Saisonarbeitskräfte.

„Der gesetzliche Mindestlohn ist grundsätzlich ein wichtiger und richtiger Pfeiler unserer sozialen Marktwirtschaft. Doch was gerecht ist, muss auch realistisch bleiben – insbesondere in der Landwirtschaft“, erklärt Bilgin.

Ein gutes Prinzip – aber nicht für jede Situation

Die Mindestlohnkommission hat jüngst eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns in zwei Stufen beschlossen:

• zum 1. Januar 2026 auf 13,90 Euro,

• zum 1. Januar 2027 auf 14,60 Euro.

Dieser Vorschlag gilt grundsätzlich auch für kurzfristige Saisonarbeitskräfte – ein Umstand, den Bilgin kritisiert:

„Saisonarbeitskräfte sind keine dauerhaft im System verankerten Arbeitnehmer. Sie kommen für wenige Wochen nach Deutschland, leisten harteArbeit. Aber investieren ihr Gehalt fast vollständig in ihren Herkunftsländern.

Bilgin fordert sachgerechte Differenzierung

Bilgin fordert daher, den gesetzlichen Spielraum für eine Sonderregelung bei Saisonarbeitsverhältnissen zu prüfen und konkret auszugestalten. Die Grundlage hierfür sieht er in bestehenden Ausnahmen im Mindestlohngesetz (MiLoG), wie sie heute schon für Ehrenamtliche oder Praktikanten gelten.

„Wir brauchen keine generelle Abwertung der Arbeit von Saisonkräften – aber wir brauchen dringend eine praxistaugliche, rechtssichere Lösung für unsere landwirtschaftlichen Betriebe. Es geht hier nicht um Ausbeutung, sondern um wirtschaftliches Überleben.“

Bilgin widerspricht dem Arbeitsministerium: „Das ist keine Diskriminierung – das ist Realität!“

Deutlichen Widerspruch findet Sertac Bilgin zu der Einschätzung des Bundesarbeitsministeriums, eine differenzierte Bezahlung von Saisonkräften sei eine „unzulässige Diskriminierung“.

„Wer behauptet, ein abgesenkter Mindestlohn für Saisonarbeiter sei Diskriminierung, verkennt die Realität auf dem Feld und im Markt“, erklärt Bilgin. „Diese Menschen leisten enorm viel – aber sie sind keine dauerhaft integrierten Beschäftigten in unserem System.“

Bilgin kritisiert zudem, dass das Arbeitsministerium seiner Meinung nach wirtschaftliche Vernunft mit moralischem Alarmismus verwechsele. Die pauschale Ablehnung jeglicher Differenzierung sei nicht sachlich begründet, sondern parteipolitisch motiviert.

„Es ist nicht Aufgabe des Arbeitsministeriums, die Landwirtschaft mit unrealistischen Vorgaben zu destabilisieren. Es ist Auftrag des Landwirtschaftsministeriums, für funktionierende Versorgung und Wettbewerbsfähigkeit zu sorgen – und dieser Verantwortung muss man gerecht werden.“

Bilgin fordert, dass nicht über die Köpfe der Bauern hinweg entschieden wird. Landwirtschaft braucht nicht mehr Ideologie, sondern mehr Realitätssinn – auch in der Lohnpolitik.

Folgen für Landwirtschaft und Verbraucher

Besonders betroffen wäre die Vorderpfalz mit ihren Gemüse- und Obstbetrieben. Dort arbeiten jährlich tausende Saisonarbeitskräfte – meist aus Osteuropa – unter zeitlich befristeten Verträgen. Bilgin warnt:

• Die drastisch steigenden Personalkosten gefährden die Wettbewerbsfähigkeit regionaler Betriebe

• Der Einzelhandel wird auf günstigere Importware aus Drittstaaten ausweichen.

• Für Verbraucher steigen die Preise für heimisches Gemüse – oder regionale Produkte verschwinden ganz vom Markt

„Wenn wir nichts tun, werden wir bald Tomaten aus Südamerika statt aus Mutterstadt essen – zu schlechteren Standards, aber günstiger. Das ist nicht das, was die Menschen wollen, und es widerspricht jedem Nachhal-

tigkeitsanspruch“, sagt Bilgin.

Importdruck wächst – EU-Handelsabkommen verschärfen Lage

Bilgin verweist in diesem Zusammenhang auf das EU-Mercosur-Abkommen, das derzeit weiter verhandelt wird. Es ermöglicht die Einfuhr großer Mengen südamerikanischen Rindfleischs (99 000 t) und landwirtschaftlicher Produkte – zu deutlich geringeren Produktionskosten.

„Während unsere Landwirte Auflagen zu Tierwohl, Umwelt- und Arbeitsschutz einhalten müssen, kommen Produkte aus Drittländern mit völlig anderen Standards auf den Markt. Dieser Wettbewerbsnachteil wird durch die Mindestlohnerhöhung nochmals verschärft.“

Lösungsansatz: Zertifizierte Sonderregelung für Saisonarbeitsverhältnisse

Bilgin schlägt eine gesetzlich fixierte Differenzierung vor:Saisonarbeitsverhältnisse mit einer Dauer von unter 90 Tagen, klar definierten Wohn- und Arbeitsverhältnissen sowie der Rückführung des Einkommens ins Ausland sollen mit einem abgesenkten, aber transparenten Mindestlohnsatz (z. B. 80 % des gesetzlichen Niveaus) erlaubt sein.

„Das ist ein fairer Kompromiss, der Arbeitgeber wie Arbeitnehmer schützt– und dabei dem deutschen Verbraucher die Wahl lässt, auch in Zukunft heimische Produkte kaufen zu können.“

Er verweist auf das Beispiel Frankreich, wo ähnliche Modelle im Agrarbereich bereits diskutiert werden, und betont: Der gesetzliche Mindestlohn unterliegt nicht dem EU-Recht, sondern ist eine nationale Regelung – Deutschland kann und darf hier eigene Lösungen schaffen.

Appell an Bundesregierung und Kommission

Sertac Bilgin fordert:

• eine rechtliche Prüfung durch das Bundesarbeitsministerium,

• den Dialog mit Landwirtschaftsverbänden und Betrieben durch das Bundeslandwirtschaftsministerium,

• sowie die Offenheit der Mindestlohnkommission, besonderen Arbeitsverhältnissen differenziert zu begegnen.

„Wir stehen für faire Löhne. Aber auch für faire Bedingungen. Wenn wir wollen, dass regionale Landwirtschaft Zukunft hat, dann braucht sie realistische Rahmenbedingungen – nicht ideologische Standards ohne Rücksicht auf Praxis.“

