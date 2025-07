Neustadt – Mehrere Spinde im Stadionbad aufgebrochen

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Mittwoch, den 02.07.2025, kam es im Stadionbad Neustadt zu einem Einbruch in mehrere Spinde der Frauenumkleide. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den verschlossenen Spinden. Aus den Portemonnaies wurde ausschließlich Scheingeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Andere Wertsachen oder Ausweisdokumente blieben unangetastet. Die Tat ereignete sich mutmaßlich im Zeitraum zwischen 15:30 – 17:00 Uhr. Hinweise auf die Täterschaft gibt es bislang nicht. Die Polizei Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Frauenumkleide oder des Stadionbades gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 8540 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. Hinweis an Besucherinnen und Besucher: Bitte achten sie beim Besuch öffentlicher Einrichtungen auf eine sichere Verwahrung ihrer Wertsachen. Melden sie verdächtigen Beobachtungen umgehend dem Personal oder der Polizei.

