Mannheimer Bürgerbefragung 2025 startet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heute startet die Mannheimer Bürgerbefragung 2025. Das IFAK Institut schreibt im Namen der Stadt Mannheim rund 5.000 Bürgerinnen und Bürger im ganzen Stadtgebiet an und lädt zu einer anonymen, etwa 15-minütigen Befragung ein. Anders als in den Vorjahren findet die Befragung nicht telefonisch, sondern schriftlich statt. Die Stadt Mannheim bittet um Teilnahme an der Befragung, die bis Ende Juli laufen wird.

Die Bürgerbefragung soll die persönliche Einschätzung der Mannheimerinnen und Mannheimer zum Leben in ihrer Stadt erfassen. Dabei werden nicht nur Meinungen zu wichtigen Themen, wie Nahverkehr, Bürgerbeteiligung oder öffentliche Grünflächen erfragt, sondern auch zum sozialen Zusammenhalt und zum ehrenamtlichen Engagement.

Die Ergebnisse fließen in die sogenannten Top-Kennzahlen. Diese zeigen, wo Mannheim beim Erreichen seiner 7 strategischen Ziele aus dem Leitbild Mannheim 2030 aktuell steht. Das Leitbild basiert auf den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen und wurde 2019 nach einem umfangreichen Beteiligungsprozess mit Bürgerinnen und Bürgern sowie vielen weiteren Akteurinnen und Akteuren verabschiedet. Es beschreibt, wie die Menschen in Mannheim im Jahr 2030 leben möchten.

„Die Bürgerbefragung ist für uns ein wertvolles Werkzeug, um direkt von den Bürgerinnen und Bürgern zu erfahren, wie sie das Leben in Mannheim bewerten. Oft unterscheiden sich diese subjektiven Eindrücke von den objektiven statistischen Daten. So kann beispielsweise der gemessene Müll in der Stadt abnehmen, das Sauberkeitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger aber trotzdem negativ bleiben. Solche Erkenntnisse helfen uns, besser auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen. Um einen möglichst umfassenden und unverzerrten Eindruck über das Leben in Mannheim zu erlangen, wäre es wichtig, wenn möglichst alle angeschriebenen Personen teilnehmen”, erklärt Christian Hübel, Leiter des Fachbereichs Demokratie und Strategie.

Die angeschriebenen Personen wurden zufällig aus dem Einwohnermelderegister gezogen, die Teilnahme ist freiwillig und anonym. Es können keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen oder Haushalte abgeleitet werden. Die Angaben werden streng vertraulich behandelt und ohne Angabe personenbezogener Daten nach den Richtlinien der Datenschutzgrundverordnung verarbeitet.

Weitere Informationen zur Bürgerbefragung sind unter https://www.mannheim.de/de/stadt-gestalten/buergerbeteiligung/buergerumfragen zu finden.

Quelle: Stadt Mannheim