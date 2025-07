Mannheim – Jubiläumsfeier zum 250-jährigen Bestehen des Katholischen Bürgerhospitals

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 3. Juli 1775 wurde das Katholische Bürgerhospital in Mannheim gegründet. Sein 250-jähriges Bestehen wurde nun mit einer Jubiläumsfeier mit dem Stiftungsratsvorsitzenden Bürgermeister Thorsten Riehle, dem katholischen Dekan Karl Jung, der evangelischen Pfarrerin Ilka Sobottke sowie dem Geschäftsführer des Bürgerhospitals, Boris Jarmuty, gewürdigt. Die Feier fand in der im Zuge des Umbaus gestalteten Gartenanlage des Bürgerhospitals mit musikalischer Umrahmung statt. Thorsten Riehle, Sozialbürgermeister der Stadt Mannheim, erklärte zu dem historischen Datum: „Zum wahrhaft stolzen Alter von heute genau 250 Jahren möchte ich der Stiftung Katholisches Bürgerhospital Mannheim herzlich gratulieren. Seit ihrer Gründung 1775 kommt die Stiftung ihrem Auftrag der Hilfe für ältere Menschen nach. Auch wenn diese Arbeit heute deutlich anders aussieht als im 18. Jahrhundert, an der Notwendigkeit dieser Aufgabe hat sich seither nichts verändert. Bereits die Gründer zeichnete Hilfsbereitschaft und Verständnis für Menschen in schwierigen Situationen aus, auch heute steht dieser Anspruch im Mittelpunkt der Stiftung Katholisches Bürgerhospital Mannheim. Die Arbeit all ihrer Mitarbeit*innen ist praktizierte christliche Nächstenliebe. Dafür gilt ihnen mein ausgesprochener Dank.”



Boris Jarmuty, Geschäftsführer des Katholischen Bürgerhospitals, hob die erfolgreiche Geschichte hervor: „Das 250. Jubiläum der Stiftung Katholisches Bürgerhospital Mannheim ist ein ganz besonderes Ereignis. Seit 1775 leistet das Bürgerhospital Vorbildliches und kümmert sich um hilfsbedürftige Menschen. In 250 Jahren dynamischer Geschichte ist das Bürgerhospital dieser Aufgabe stets treu geblieben. Es ist ein Verdienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit visionärem Engagement und unermüdlichen Arbeitseinsatz praktische Nächstenliebe leben, dass das Katholische Bürgerhospital seine heutige Form hat und auch in Zukunft ein Ort der Wärme und des Miteinanders bleibt. Allen Bewohnerinnen und Bewohnern wünsche ich Gesundheit und Sorgenfreiheit während ihres Aufenthalts.” Das Jubiläum wurde auch mit dem Segen der evangelischen Pfarrerin Ilka Sobottke und des katholischen Stadtdekans Karl Jung gefeiert. Der Stadtdekan betonte zudem den besonderen Wert des Bürgerhospitals: „Seit 250 Jahren ist das Katholische Bürgerhospital ein Ort gelebter Nächstenliebe – gegründet im Geist christlicher Barmherzigkeit – offen für alle. Mitten in Mannheim schenkt es vielen älteren und kranken Menschen Geborgenheit im vertrauten Umfeld. Für dieses segensreiche Wirken über Jahrhunderte hinweg sind wir dankbar. Die Stiftung Bürgerhospital trägt dazu bei, dass dieser Ort auch in Zukunft ein Zuhause bleibt und ein sichtbares Zeichen christlicher Fürsorge.”



Lange und bewegte Geschichte

Bis heute steht das Katholische Bürgerhospital in Mannheim für gelebte Fürsorge und christlich-humanitäre Werte. Die Stiftung Katholisches Bürgerhospital Mannheim ist eine für das Gemeinwesen unverzichtbare Einrichtung geworden. Dabei weist es eine bewegte und beeindruckende Geschichte voller Erfolge vor. Über die Jahrhunderte hinweg hat sich das Katholische Bürgerhospital stetig gewandelt: Es war im Lauf der Jahrhunderte nicht nur Heim, sondern auch Ort für eine Waisenanstalt, ein Arbeitshaus, eine Krankenwärterschule – und sogar eine eigene Druckerei mit Zeitung. Im Zweiten Weltkrieg zerstört, wurde das Bürgerhospital 1949 neu aufgebaut und ist seither ein fester Bestandteil der Mannheimer Pflegeinfrastruktur. Seit 1960 verfolgt es mit einem neuen Statut ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke. Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble wurde zuletzt umfassend modernisiert und baulich erweitert. Der Erweiterungsneubau, der 2022 in Betrieb genommen wurde, hat das Katholische Bürgerhospital Mannheim dauerhaft am Standort in E6 gesichert. Heute bietet es 116 pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause.



Über das Katholische Bürgerhospital

Das Katholische Bürgerhospital bietet älteren, meist chronisch psychisch kranken Menschen ein dauerhaftes neues Zuhause. Beim Einzug hat jede Bewohnerin und jeder Bewohner die Möglichkeit, ein Stück seiner Lebensgeschichte mitzubringen. Durch die lange Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit und die im Katholischen Bürgerhospital vorhandene psychiatrische Fachkompetenz betreut die Einrichtung viele psychisch kranke ältere pflegebedürftige Menschen. Dazu steigt auch die Nachfrage nach Heimaufnahmen von Bürgerinnen und Bürgern aus der Innenstadt und dem Jungbusch, die auch als pflegebedürftige Menschen weiter in ihrem Stadtteil leben möchten. Das Katholische Bürgerhospital verfügt über insgesamt 116 Zimmer.